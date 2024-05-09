Призывы к ослаблению ЕС саморазрушительны для Европы — Шольц

В преддверии выборов в Европарламент Олаф Шольц назвал «саморазрушительным безумием» призывы к ослаблению роли ЕС, отмечает Reuters. По опросам, ожидается, что рекордное количество голосов на выборах наберут националистические и евроскептические партии Европы. По версии канцлера Германии, это безответственно — ставить под сомнение единство Европы в такие времена.
Выступая перед парламентскими выборами в ЕС, которые состоятся в июне, канцлер Германии Олаф Шольц осудил призывы к ослаблению роли Европейского союза как саморазрушительные и безответственные, сообщает Reuters.
В видеообращении, размещённом на сайте правительства, Шольц сказал, что некоторые популисты хотят, чтобы Германия покинула Европейский союз, другие — чтобы блок «схлопнулся», а третьи видят в России или Китае пример для подражания. «Какое саморазрушительное безумие!» — восклицает по этому поводу Шольц.
Согласно опросам, националистические и евроскептические партии Европы наберут в июне рекордное количество голосов. Ожидается, что таким образом избиратели накажут основные партии за неспособность защитить домохозяйства от высокой инфляции, обуздать иммиграцию и обеспечить достойное жильё и здравоохранение.
Один из лидеров ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в начале этого года призвала провести референдум о членстве Германии в ЕС и ограничить полномочия Европейской комиссии.
Напротив, Шольц заявил, что европейское единство имеет первостепенное значение на фоне конфликта между Россией и Украиной и неопределённости в преддверии президентских выборов в США в ноябре. В связи с этим он задал риторический вопрос: «Насколько безответственным можно быть, чтобы ставить под сомнение единство Европы в такие времена?»
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