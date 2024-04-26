Sky News: совсем не как в Британии — немцы относятся к Украине неоднозначно, и потому не спешат поставлять ей оружие

В отличие от Великобритании, где практически все политические силы выступают за помощь Украине, в Германии по украинскому вопросу существует куда больше плюрализма, отметил в эфире Sky News оборонный эксперт канала Майкл Кларк. Как констатировал аналитик, именно этим обусловлены «колебания» немецкого канцлера Олафа Шольца, который, к примеру, упорно отказывается передавать Украине крылатые ракеты Taurus.

А за экспертной оценкой всей этой ситуации обратимся к профессору Майклу Кларку. Профессор Кларк, очень рады вас снова видеть! Эту тему обсуждают в последнее время по всей Европе, но какие настроения по поводу оборонных расходов и их наращивания преобладают сейчас в Германии?

МАЙКЛ КЛАРК, эксперт Sky News в сфере обороны и безопасности, профессор Королевского колледжа Лондона: У нас в Великобритании существует достаточно серьёзный консенсус о том, что нужно что-то делать, — так считают большинство представителей всех политических течений. Но в Германии всё не так, и дело в том, что немецкому канцлеру Шольцу приходится возглавлять непростую коалицию: она объединяет СДП, то есть левоцентристов, СвДП — либералов, которые поддерживают бизнес и заметили, что бизнеса с Россией стало гораздо меньше, а также зелёных. И зелёные заняли по украинской войне очень жёсткую позицию просто по этическим соображениям, ведь действия России возмутительны.

Поддерживать целостность такой коалиции Шольцу на самом деле непросто, и он сам довольно сильно колеблется по всем соответствующим вопросам — он очень стремится сдержать разрастание войны, не желает ухудшить ситуацию.

А кроме того, эта тема сильно разобщила немецкую публику, и в каком-то смысле колебания Шольца как раз и являются выражением этой разобщённости — то есть, можно сказать, что он ориентируется здесь на общественное мнение. Но ему приходится объединять вот этих людей: слева — госпожа Анналена Бербок которая возглавляет МИД. Она — из зелёных, а потому имеет очень жёсткий подход к сопротивлению России. Справа — Борис Писториус; он из СДП, то есть из левоцентристской партии самого канцлера. И многие считали, что Писториус будет...

Он же — министр обороны, правильно?

МАЙКЛ КЛАРК: Простите, что?

Он возглавляет минобороны?

МАЙКЛ КЛАРК: Да, минобороны, прошу прощения. Так вот, предполагали, что он будет колебаться примерно как Шольц, но чем дольше он остаётся на посту, тем жёстче он сам становится. Поэтому два самых близких соратника Шольца — оба придерживаются весьма жёстких позиций по Украине, а вот его остальные партнёры по коалиции и публика — не придерживаются, так что ему приходится находить равновесие между этими двумя крайностями. Но между тем Бербок и Писториус — люди с очень жёсткой позицией, и они канцлера окружают.

Понятно. А ещё заходили разговоры об оружейных комплексах, которые можно было бы отправить Украине. Что нам известно о значении этих комплексов?

МАЙКЛ КЛАРК: Речь о ЗРК Patriot и ракетах Taurus; первые Украине уже поступают, а вот вторые — нет.





ЗРК Patriot необходимы украинцам для того, чтобы отражать российские авиаудары. По нашим данным, у Киева уже есть три батареи Patriot — ну то есть точное число является военной тайной, но, насколько мы понимаем, таких комплексов у украинцев имеется три. А вот, кстати, и он, справа на картинке. Patriot, бесспорно, лучший комплекс ПВО, но он крайне дорог: один обходится примерно в миллиард долларов, включая где-то 400 миллионов за сам комплекс и ещё 600 миллиардов за все боеприпасы для него. В общем, машины весьма дорогие, но они могут сбивать всё, что угодно. И украинцы говорят, что им нужно ещё как минимум семь батарей, а союзники отвечают, что согласны, — но кто же их предоставит? Считается, что в Европе уже есть 12 или 13 батарей — повторюсь, точное число является военной тайной, но, по всей видимости, их именно столько. Также они есть в Восточной Азии — у Японии, Южной Кореи, Тайваня; есть и на Ближнем Востоке — у Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Кувейта и Катара. Всего с тех пор, как их начали производить, таких комплексов скопилось около 240 по всему миру и недостатка в них нет. Ну, а украинцы говорят: «Нам их нужно где-то семь — бога ради, дайте нам их семь штук!» И теперь американцы всё-таки решили их дать, как и немцы, — считается, что один из украинских Patriot поступил из Германии, а теперь, судя по всему, немцы собираются отправить второй.





Taurus — вещь другая. Ракеты Taurus — это крылатые ракеты воздушного базирования. Они похожи на Storm Shadow, которые Киеву отправила Великобритания, но лучше: они ещё менее заметны, ниже летают и оснащены гораздо более умными боеголовками. Эта боеголовка, которая называется Mephisto, примерно такая же по размеру, но умеет при этом пробивать и бетон, и вообще всё, что угодно. Поэтому если Storm Shadow взрываются и так наносят урон, то Taurus сначала оказывается под целью, а потом её подрывает. А потому Taurus будут идеальным инструментом для таких, например, объектов, как мосты — включая и Крымский мост. И все говорят, что Taurus в этом плане могут принести пользу, — а Шольц как раз и отказывается их поставлять, чтобы они эту пользу ненароком не принесли.

Это ракеты воздушного базирования; ими можно оснащать те самолёты, которые Украина использует сейчас?

МАЙКЛ КЛАРК: Да. Ну то есть, как и Storm Shadow, их нужно будет ставить на машины, которые способны поднимать достаточно серьёзную нагрузку, то есть что-то вроде Су-24 или 25, им как раз хватает сил, но точно не МиГ-29... Но украинцы это могут: они ведь уже приспособили самолёты под Storm Shadow, которые тоже запускаются с воздуха, а Taurus имеют примерно такие же габариты и форму и почти ту же массу, хоть и дальность у них больше.

А почему же Шольц не хочет их давать?

МАЙКЛ КЛАРК: Он просто раз за раз отвечает отказом — и всё потому, что он считает, что они приведут к обострению, поскольку украинцы используют их для уничтожения Крымского моста. А остальные союзники по этой же самой причине и хотят им такие ракеты передать — чтобы дать им возможность уничтожить этот мост. Крымский мост — незаконное сооружение, его там быть не должно, и его было бы целесообразно уничтожить, потому что это сильно навредит российской военной кампании. Но именно поэтому Шольц этого делать и не хочет.

С нами был профессор Кларк — как всегда, большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.