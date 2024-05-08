Welt: Германия подорвала боевой дух украинцев — они больше не хотят воевать
Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Президент США Джо Байден не может иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном ввиду своей некомпетентности. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
Количество погибших в результате наводнений на юге Бразилии увеличилось до 95. Об этом сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сёл Котляровка в Харьковской области и Соловьёво в Донецкой Народной Республике.
Вопрос об отстранении от должности спикера палаты представителей Майкла Джонсона могут не вынести на голосование в конгрессе США.
Украинские войска нанесли удар по расположенной в Луганске нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.
Взрывы раздались в ночь на 8 мая в подконтрольном киевскому режиму посёлке Белозёрка около Херсона.
Состояние сотрудников нефтебазы в Луганске, пострадавших при атаке со стороны Вооружённых сил Украины, оценивается как средней степени тяжести.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с вступлением в должность президента России.
Пять сотрудников нефтебазы в Луганске, подвергшейся ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительным данным, получили ранения.
Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя 20 минут после объявления.
Жители Луганска могли пострадать в результате удара Вооружённых сил Украины по расположенной в городе нефтебазе.
Судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами не состоится 20 мая 2024 года. Федеральный судья Эйлин Кэннон приняла решение отложить судебный процесс.
ПСЖ уступил «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International. Соответствующий указ подписал 7 мая президент России Владимир Путин.
Ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) с 2025 года вырастут. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях после посещения инаугурации президента России.
ВСУ открыли огонь по Луганску, предположительно, из ATACMS, сообщила «Военная хроника».
«Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал подлым натиском на историческую правду запрет Берлина на использование атрибутики Великой Победы на праздновании 8 и 9 мая.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске.
Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме.
Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар перед матчем 24-го тура Первой лиги с участием махачкалинского «Динамо» и «Химок».
В Луганске прозвучало два взрыва, сообщает корреспондент RT.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о смягчении дисквалификации главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
В ХАМАС сообщили о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц.
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Глава Euroclear Валери Убрэн заявила в интервью Echo, что изъятие российских активов откроет ящик Пандоры, а потому депозитарий борется против попыток конфискации средств.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о проблемах клуба в текущем сезоне.
Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва и юрист Екатерина Гордон поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Рубина»
В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме.
Верховный суд ДНР вынес приговор снайперу 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Владиславу Чернокнижному — ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.
«Аль-Вахда» обыграла «Аль-Наср» в матче чемпионата ОАЭ.
Пентагон начал расследование для установления обстоятельств поездки в Россию арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Белоруссия не будет рисовать никаких линий и мгновенно ответит на военную агрессию извне, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказал мнение касательно перехода нападающего Константина Тюкавина в европейский чемпионат.
Председатель КНР Си Цзиньпин унизил президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в республику, игнорируя его и общаясь больше с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зенит» победил ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Единой лиги.
Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о своих переживаниях во время инаугурации российского лидера.
Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил снизить в два раза объём неочищенных сточных вод.
Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче первого круга турнира в Риме (Италия).
Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить не более чем до двухкратного размера разрыв в обеспечении бюджета между десятью наиболее и десятью наименее обеспеченными регионами страны.
«Золотой мяч» бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны будет выставлен на аукцион.
Президент России Владимир Путин поручил создать систему противодействия преступлениям, совершаемым через интернет.
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин высказал мнение о возвращении России на международные соревнования.