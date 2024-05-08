Осторожная политика Шольца, который до сих пор не поставил Киеву дальнобойные ракеты Taurus, губительно сказывается на боевом духе украинцев, пишет Die Welt. Призывники не хотят умирать в конфликте, в котором они не могут победить, и бегут за границу.

У Украины заканчиваются солдаты и ощущается упадок боевого духа. Без немецких ракет Taurus молодые украинцы не хотят умирать на войне, которую они не могут выиграть, пишет Die Welt. Путин выигрывает.

В попытке набрать солдат Зеленский только что снизил нижний предел призыва до 25 лет. Любой мужчина в возрасте от 25 до 60 лет, который решил проехать в киевском метро, может оказаться в руках внезапно появившихся вербовщиков и попасть на фронт.

В ноябре прошлого года тогдашний начальник украинского генштаба Залужный сказал, что войскам нужно еще около 500 тыс. солдат. С тех пор положение стало ещё более отчаянным.

Призывники не хотят идти на фронт. Только на границе с Румынией за последние несколько месяцев украинские власти задержали более 6000 человек, пытавшихся спастись от призыва.

Есть все признаки того, что запоздалые препирательства в конгрессе США и нерешительность Германии нанесли ущерб боевому духу украинцев. Мы должны уважать тот факт, что всё меньше и меньше людей хотят оказаться на войне, которая кажется всё менее и менее выигрышной, отмечает автор.

Украинские вооружённые силы до сих пор не имеют господства в воздухе над собственной территорией. Несмотря на то что правительство Германии недавно удвоило средства на военную поддержку Украины, оно намеренно не поставляет оружие, которое действительно имело бы значение. Бесчисленное количество украинцев в настоящее время расплачиваются своими жизнями за политику Шольца, сокрушается Die Welt.