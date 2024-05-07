Дела Украины плохи — и это неудивительно, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Украина лишь инструмент в руках США, и обещанная ей помощь сильно завязана на внутреннюю политику страны. Украина лишь средство для достижения целей Вашингтона, и, если оно «сломается», его выкинут на помойку.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Для Украины эта война проходит неудачно, и ничего такого, что могло бы изменить ситуацию, не может произойти. Сейчас все только и говорят, что о деньгах, которые конгресс удерживает ради достижения своих целей. Что ж, дела сейчас реально обстоят таким вот образом и Украина это только осознала.

Кулеба, кажется, сделал сегодня несколько заявлений о том, что внутренняя политика США теперь диктует будущее Украины. Дружочек, слушай, внутренняя политика США всегда диктовала будущее Украины. Украина — это инструмент в руках Соединённых Штатов. А внешняя политика, особенно в годы, когда проходят выборы, всегда связана с внутриполитическими реалиями. И что касается Ближнего Востока и Газы, Джо Байден здесь наполовину руководствуется тем, как ситуация развивается внутри страны в преддверии президентских выборов.

В плане Украины то же самое. Эти деньги оказались привязаны к вопросу безопасности границ. Майк Джонсон может сколько угодно играть с демократами в игры со словами, чтобы их успокоить. Но дело в том, что эти деньги не покинут страну, пока Дональд Трамп — кандидат от Республиканской партии, потому что эти деньги связали Джо Байдена по рукам и ногам, они выставили его в ужасном свете в том вопросе, который, вероятно, будет стоить ему победы на выборах. Этот вопрос — безопасность наших границ.

С чего это Майк Джонсон, верный сторонник Трампа, будет говорить: «Дональд, слушай, я тебя, конечно, люблю, но… я тут Джо Байдену решил помочь. Я собираюсь просто выдать деньги Украине, Израилю и Тайваню без каких-либо дополнительных условий, без каких-либо требований об изменениях в вопросе безопасности границ, и я подорву твою возможность выиграть эти президентские выборы». Такого не будет.

Майк Джонсон — энергичный сторонник Трампа, и он придержит деньги, пока Джо Байден не пойдёт на уступки в плане безопасности границ, которых требуют республиканцы. Джо Байден на такое не пойдёт, потому что тогда это признание того, что Дональд Трамп был всё это время прав в вопросе безопасности границ, а Джо Байден — не прав. Так что лично я считаю, что нет никаких шансов, что конгресс высвободит эти деньги в ближайшее время и уж точно не… Даже если их высвободят. Предположим, что их высвободят сегодня.

Что это даст? Да ничего. Буквально ничего. 60 процентов этих средств будут направлены на производство здесь, внутри страны, и потребуется от 2 до 5 лет на то, чтобы то, что мы произвели, сошло с конвейера. Оно не отправится на Украину, а пополнит наши собственные склады вооружений. Не знаю, сколько раз нам нужно услышать, как говорят, что… Я слышал, как Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, говорил сегодня то же самое: что это лучшее, самое экономически эффективное решение Америки!

За крохотную долю собственного оборонного бюджета мы сделаем так, что россияне там увязнут, мы убьём кучу россиян, и нам это ничего не стоит. А вот Украине это стоило полумиллиона убитыми, десятков миллионов вынужденных переселенцев, почти триллиона долларов убытков инфраструктуре, но, как заметил Гарланд, Украина лишь инструмент в наших руках, нам до неё нет дела. Сломается — выбросим.



Дата публикации 06 мая 2024 года.