InfoBrics: Запад сдал назад после ядерного предупреждения России — по-другому он не понимает
Политический Запад отступает после ядерного предупреждения России, пишет военный аналитик Драго Боснич в InfoBrics. По его мнению, Запад демонстрирует, что не заслуживает уважения: слова его так называемых «лидеров» практически ничего не значат, а их обещания стоят меньше бумаги, на которой они написаны. Более того, НАТО открыто поддерживает терроризм, в результате которого недавно погибли и были ранены сотни мирных жителей России.
США, ЕС и НАТО неоднократно демонстрировали, что их просто невозможно образумить. Они либо открыто хвастаются тем, что убивают российских солдат, в том числе с помощью передовых систем искусственного интеллекта, либо пытаются перекинуть друг другу «горячую картошку», когда их ловят с поличным. Москва пыталась использовать дипломатические закулисные каналы, чтобы призвать их к ослаблению напряжённости, но безрезультатно.
Имея дело с подобными структурами, необходимо забыть о цивилизованных способах и вести себя соответствующим образом. В связи с этим послы Великобритании и Франции в Москве были вызваны в МИД России, где им пояснили, что их ждёт, если Лондон и Париж продолжат своё варварское, поджигательское поведение. Страны, которые они представляют, намеренно пересекли все «красные линии» России, и реакция последовала — только не та, на которую они рассчитывали.
Российские военные проводят учения, в ходе которых имитируются тактические ядерные удары. Очевидно, это ещё один намёк «военным преступникам» НАТО. Российский МИД выразил надежду, что военные учения с имитацией применения тактического ядерного оружия остудят все горячие головы в правительствах политического Запада и помогут им наконец осознать, что при сохранении нынешнего курса они рискуют получить в управление лишь радиоактивные стеклянные пустыни из своих противорадиационных бункеров. Звучит жёстко, но это необходимое зло, считает Боснич. К сожалению, Западу приходится напоминать об этом слишком часто.