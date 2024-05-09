Россия не раз пыталась воззвать к благоразумию Запада с помощью дипломатии, но эти усилия не принесли результатов, отмечает военный аналитик Драго Боснич в InfoBrics. По его словам, западные страны не понимают цивилизованного языка: их тон стал более сдержанным только после того, как Россия объявила о проведении ядерных учений. Тем самым Москва «намекнула» Западу, что его ждёт, если он продолжит свою варварскую политику разжигания войны.

Политический Запад отступает после ядерного предупреждения России, пишет военный аналитик Драго Боснич в InfoBrics. По его мнению, Запад демонстрирует, что не заслуживает уважения: слова его так называемых «лидеров» практически ничего не значат, а их обещания стоят меньше бумаги, на которой они написаны. Более того, НАТО открыто поддерживает терроризм, в результате которого недавно погибли и были ранены сотни мирных жителей России.

США, ЕС и НАТО неоднократно демонстрировали, что их просто невозможно образумить. Они либо открыто хвастаются тем, что убивают российских солдат, в том числе с помощью передовых систем искусственного интеллекта, либо пытаются перекинуть друг другу «горячую картошку», когда их ловят с поличным. Москва пыталась использовать дипломатические закулисные каналы, чтобы призвать их к ослаблению напряжённости, но безрезультатно.

Имея дело с подобными структурами, необходимо забыть о цивилизованных способах и вести себя соответствующим образом. В связи с этим послы Великобритании и Франции в Москве были вызваны в МИД России, где им пояснили, что их ждёт, если Лондон и Париж продолжат своё варварское, поджигательское поведение. Страны, которые они представляют, намеренно пересекли все «красные линии» России, и реакция последовала — только не та, на которую они рассчитывали.

Российские военные проводят учения, в ходе которых имитируются тактические ядерные удары. Очевидно, это ещё один намёк «военным преступникам» НАТО. Российский МИД выразил надежду, что военные учения с имитацией применения тактического ядерного оружия остудят все горячие головы в правительствах политического Запада и помогут им наконец осознать, что при сохранении нынешнего курса они рискуют получить в управление лишь радиоактивные стеклянные пустыни из своих противорадиационных бункеров. Звучит жёстко, но это необходимое зло, считает Боснич. К сожалению, Западу приходится напоминать об этом слишком часто.