Welt: австрийский эксперт призвал отнестись к ядерным угрозам России всерьёз

К новому объявлению России о проведении ядерных учений следует отнестись серьёзно, считает австрийский политолог Герхард Манготт. В интервью Welt он поясняет, что такие учения нужны для проверки боеготовности тактического ядерного оружия на границе с Украиной и их можно считать ответом на заявления Запада об отправке западных войск и вооружений в зону конфликта. Не стоит недооценивать этот жест, даже если это блеф со стороны России, призывает эксперт.

Россия снова объявила о проведении ядерных учений. Как этот угрожающий жест обострит и без того напряжённую ситуацию?

ГЕРХАРД МАНГОТТ, профессор политологии и эксперт по России: Мы действительно можем наблюдать очень много скрытых ядерных угроз со стороны российского руководства в последние два года конфликта. Но к этой надо всё-таки отнестись несколько более серьёзно, потому что, во-первых, учения проводятся для испытания готовности тактического ядерного оружия на границе с Украиной. И они ясно ассоциируются и связываются с заявлениями Запада — высказываниями Макрона по поводу возможной отправки французских солдат на Украину, с высказыванием британского премьер-министра Кэмерона о том, что у Украины есть право стрелять британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по российской территории и вызывать там разрушения, а также высказываниями о предстоящей отправке боевых самолётов F-16 на Украину.

Так что это очень похоже на шаг к обострению напряжённости. Разумеется, это верно, когда критики говорят, что Москва таким образом хочет внушить западному населению чувство неуверенности, посеять страх, — это, конечно, тоже имеет место. Однако я считаю, что мы не должны просто отмахиваться от возникающих угроз и говорить, что это всего лишь блеф и Россия хочет только выбить нас из колеи. Мы не должны допускать своей зависимости от того, блеф это или нет.

Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.