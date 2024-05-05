Telegraph: увлечение Британии громоздкими проектами ослабляет её ВПК

Правительство Риши Сунака собирается увеличить траты на инновации в сфере обороны. Но эти амбициозные планы выглядят сомнительно, учитывая стремление британских властей избегать рисков и уделять внимание крупным компаниям и проектам, в то время как исследованиями и разработками занимаются более мелкие фирмы, пишет The Daily Telegraph.

Британские власти планируют активизировать военно-промышленную базу страны за счёт увеличения расходов на оборону до 2,5% ВВП. Они также собираются более тесно сотрудничать с малыми и средними предприятиями для разработки передовых технологий, таких как дроны, которые показали свою эффективность в украинском конфликте, пишет The Daily Telegraph.

Но, по словам издания, планы Риши Сунака и его кабмина вызывают серьёзные сомнения. Новые идеи потребуют затрат и рисков, против которых правительство выступало в последние годы.

Хотя оборонный бюджет Британии является одним из самых больших в мире, значительная его часть тратится на поддержание военного потенциала, в том числе на ядерные силы. Кроме того, военные расходы Лондона должны вырасти ещё на £10 млрд, поскольку он обязался восстановить запасы боеприпасов, поставляемых Киеву.

При этом правительство в основном уделяет внимание поддержке крупных компаний, которые занимаются созданием новых истребителей, подводных лодок и военных кораблей. В результате более мелкие оборонные подрядчики опасаются, что им достанутся только крохи.

Минобороны Британии также критикуют за любовь к громоздким проектам, которые, как правило, реализуются с опозданием и значительно превышают бюджет. К примеру, в рамках программа БМП Ajax планировалось выпустить 589 машин к 2017 году на сумму £3,5 млрд, но на сегодняшний день удалось поставить 44 машины стоимостью £4 млрд, отмечается в статье.

В то же время расходы на исследования и разработки, которые наиболее помогают малому и среднему бизнесу, сократились примерно на 75% по сравнению с холодной войной. «Мы называем это «долиной смерти». Хорошие идеи постепенно сходят на нет», — заявил изданию эксперт Королевского института оборонных исследований Тревор Тейлор.