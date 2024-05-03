Наэкономила: Британия больше не может защитить себя от ракет и дронов

После развала СССР Великобритания решила сэкономить на противовоздушной обороне. В результате, по мнению британских экспертов, страна оказалась не способна защититься от вероятной атаки со стороны таких стран, как Россия или Китай, сообщает Sky News.

Великобритания «становится всё более уязвимой» перед угрозой ракетных атак и атак беспилотников. Десятилетия экономии средств подорвали её некогда первоклассную противовоздушную оборону, предупреждают военные источники и ветераны холодной войны, сообщает Sky News.

Предполагается, что руководители оборонных ведомств изучают варианты восстановления способности Великобритании защищать критически важную национальную инфраструктуру, такую как электростанции, военные базы и правительственные здания, от российских ударов крылатых и баллистических ракет.

Но любой заслуживающий доверия план «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны» обойдётся в миллиарды фунтов стерлингов и, вероятно, потребует дальнейшего увеличения расходов на оборону, помимо предложенного повышения до 2,5% национального дохода.

«Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет шквал ракет? Нет», — сказал высокопоставленный источник в оборонном ведомстве на условиях анонимности.

«Знает ли общественность, что делать в случае воздушной атаки?» Нет... Проще говоря, защищены ли мы? Нет.

Наземные системы, которые были разбросаны по всему побережью Великобритании, раньше были частью многоуровневой сети противовоздушной обороны времён холодной войны, которая также включала истребители и другое оружие.

Но весь арсенал ракет ПВО «Бладхаунд» был снят с вооружения после распада Советского Союза в 1991 году, а авиабазы и эскадрильи скоростных реактивных самолётов были сокращены в целях экономии.

Сегодня у Великобритании есть высокоэффективные средства противовоздушной обороны, но их уже недостаточно для защиты огромного количества критически важной инфраструктуры по всей стране, а также для защиты войск, развёрнутых в операциях за рубежом. Ситуацию усугубляет рост качества и количества ракет и беспилотников, разработанных враждебными государствами, такими как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

В настоящее время Королевские ВВС имеют всего девять эскадрилий скоростных реактивных самолетов, включая самолеты быстрого реагирования, которые находятся на острие защиты от любой воздушной угрозы. К концу холодной войны у Великобритании было 30 таких эскадрилий.

Шесть эсминцев типа 45 Королевского флота оснащены единственными в стране системами противоракетной обороны. Но по словам представителя ВМС, только три из них «доступны для операций», в том числе один, который задействован на Ближнем Востоке.

На суше у военных есть около шести наземных систем ПВО Sky Sabre, каждая из которых способна сбивать несколько ракет. Но по крайней мере два комплекса развёрнуты за рубежом, а те, что находятся в Великобритании, имеют очень ограниченный радиус действия.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований, назвал нынешнюю систему противовоздушной обороны Великобритании «удручающе неадекватной».

Британия действительно выигрывает от своего географического положения, поскольку между её берегами и Россией находится множество европейских стран НАТО. Тем не менее ПВО многих европейских стран также была сокращена в целях экономии средств после распада Советского Союза.

«Мы постоянно слышим аргумент от министерства обороны о том, что пробелы в наших собственных возможностях приемлемы, потому что мы являемся частью альянса», — сказал Уотлинг.

«Это немного похоже на то, как если бы вы пришли на вечеринку в стиле «принеси свою выпивку» и сказали: «Ну, там приходят и другие люди, поэтому я не собираюсь приносить алкоголь».

«Если все будут придерживаться такого подхода, то пить будет просто нечего. И если мы посмотрим на НАТО, то увидим общую нехватку (средств противовоздушной обороны. — ИноТВ)», — заявил он.