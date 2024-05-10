Welt: признание Туска в присутствии НАТО на Украине играет на руку Кремлю
Глава польского правительства более или менее официально признал, что как минимум гражданские сотрудники НАТО находятся на Украине. Как на это реагируют в Москве?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Дональд Туск сказал, что наблюдатели и инженеры НАТО присутствуют на Украине. Разумеется, здесь это восприняли с огромным удовольствием, в том числе такие высокопоставленные чиновники, как Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Здесь это, конечно, очень на руку, потому что тем самым можно снова оживить нарратив о том, что в конечном итоге это Запад ведёт против России гибридную войну, что Запад ведёт войну против России руками украинцев. Здесь об этом рассказывается снова и снова. И когда подобные заявления делают главы западных правительств, как сейчас премьер-министр Польши, — это, конечно, лакомый кусок для российской пропаганды.
Кристоф, большое спасибо за информацию из Москвы.
Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.
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