Dawn News Оригинал

Эксперт: вступление Украины в НАТО на данном этапе невозможно

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украина не сможет в ближайшей перспективе стать членом Североатлантического альянса, констатировал в эфире Dawn News профессор факультета россиеведения Альбертского университета Дэвид Марплс. Как напомнил Марплс, Киеву помешают присоединиться к НАТО и нерешённые вопросы насчёт своих границ, и возражения ряда стран альянса, которые пока не готовы принять его в свои ряды.
ДЭВИД Р. МАРПЛС, профессор факультета россиеведения, Альбертский университет: Думаю, что первое, что нужно понимать, — это то, что политику НАТО в плане включения новых стран определяет всё-таки не Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые — как минимум на данный момент ­ не готовы дать согласие на вступление Украины.

Во-вторых, ни одна страна не может стать членом НАТО, пока она вовлечена в конфликты по поводу своих границ. А у Украины есть серьёзные конфликты по вопросу границ — и на юге с Крымом* и Херсоном, и на востоке с Донбассом и Запорожьем**. Так что, как мне кажется, на данном этапе вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе невозможно.
 
Дата публикации 06 мая 2024 года. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
 
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источник
Dawn News Пакистан Азия
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