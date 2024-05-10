Макгрегор: Россия видит слабость НАТО, но пользоваться этим не собирается — «хватит подливать масла в огонь»

Чем сильнее старается казаться НАТО, тем оно слабее в действительности — «и русские это знают», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. По его словам, сегодня цель России и Китая заключается не в том, чтобы использовать эту слабость в своих интересах, а в том, чтобы убедить Запад прекратить усиливать напряжённость и разжигать войну.

Как вы думаете, три или четыре дня, которые Си провёл в Европе, он направил на то, чтобы использовать в своих интересах трещины в ЕС или НАТО? Конечно, должны же быть страны НАТО, которые считают, что американцы и британцы сошли с ума, продолжая поддерживать войну на Украине…

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Негласно — безусловно. И вместо слова «трещины» я бы сказал «разломы», которые очень резко вскрылись.

НАТО не уцелеет после этого (конфликта на Украине. — ИноТВ). НАТО пойдёт ко дну. Знаете, никогда НАТО не выставляло себя таким сильным, как в те моменты, когда оно было очень слабым, как и никогда не казалось столь слабым, пока было очень сильным. Сейчас НАТО крайне слабое. И опять же, русские это знают. Но они не заинтересованы в том, чтобы использовать это в своих интересах.

Си приехал с другой целью. Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: эта война закончилась. Хватит раздувать пламя конфликта. Хватит подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернёмся к своим делам.

Дата выхода в эфир 09 мая 2024 года.