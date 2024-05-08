Скотт Риттер: если Запад продолжит нарываться на ядерные удары со стороны России — он их получит

По мере того как положение ВСУ становится всё хуже, отчаяние Запада всё более очевидно, а высказывания западных лидеров — всё «безумнее». И если они не остановятся и продолжат упорно провоцировать ядерную войну с Россией, они своего добьются. Такое мнение высказал экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

Как вы думаете, у президента Путина кончается терпение? Или он продолжит свою методичную войну на истощение, что бы ни говорил Эммануэль Макрон, чем бы ни угрожал Дэвид Кэмерон, что бы ни обещал Тони Блинкен?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Я думаю, нам нужно понять одну важную истину: этот конфликт рассматривается Россией как экзистенциальный. Никакой ничьей, никакого поражения — есть только победа. У них есть план достижения этой победы, и сейчас они близки к ней как никогда. Пока мы с вами говорим, украинская армия разлагается на фронте.

Это вызывает волны паники у НАТО и ему подобных, и именно поэтому мы наблюдаем, как Эммануэль Макрон говорит о необходимости отправить французские войска, если украинская линия фронта рухнет. А рушится она прямо сейчас. Дэвид Кэмерон делает аналогичные заявления.

У России есть план. Они мобилизовали войска, обучили их, у них есть необходимые вооружённые силы для достижения этой цели, как мне сказал один генерал в начале этого года. Серьёзные изменения на карте в мае — и, возможно, к концу лета всё будет кончено. И именно этой тактики они придерживаются.

Проблема в том, что Запад говорит безумные вещи: например, что если украинская линия фронта рухнет, то мы введём войска НАТО. Вот почему Владимир Путин отдал приказ об учениях в Южном военном округе. Люди, пожалуйста, откройте ваши глаза и уши и услышьте, что я говорю! В Южном военном округе будут проведены учения по применению тактического ядерного оружия. Это не значит, что они собираются применить ядерное оружие на Украине, вовсе нет. Но они разнесут к чёртовой матери войска НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции, Италии.

Это ядерная война. Если это то, чего вы, Запад, хотите, — вы её получите. Путин не блефует. Это не игры. Это не шутки. Это вопрос жизни и смерти для России, и они ясно дали это понять с самого начала.

Но сегодня мы имеем ситуацию, когда блефовать пытается НАТО. США влили сотни миллиардов долларов оружия, денег и тому подобного в украинские вооружённые силы. У России же был план — и она успешно справляется.

Что касается всей этой чуши, которую вы слышите на Западе, о том, что Россия несёт по тысяче потерь в день: количество российских потерь на поле боя сейчас самое низкое с начала войны. Вот насколько сегодня не сбалансированы силы. Россия доминирует на линии фронта, она сокрушает украинцев. Неделю назад число погибших украинцев было около 800, ранее — 1000, сегодня доходит до 1500. Их просто уничтожают, их сокрушают. А заменить их некем. Поэтому они буквально разваливаются.

НАТО в панике. Макрон говорит об отправке войск, Польша говорит об отправке войск. А Россия заявляет: «Мы не знаем, сколько ещё раз мы должны вам повторить — если войска НАТО появятся на украинской земле, мы применим по отношению к вам ядерное оружие. Применим ядерное оружие, ясно? Мы вас уничтожим. Не ваши войска на Украине, а ваши центры принятия решений».

Россия не блефует. Я надеюсь, что людей, которые смотрят это, прошиб холодный пот. Потому что мир будет уничтожен в одну секунду, дамы и господа. Всё кончено, игра проиграна, всё. Все ваши планы на лето отменены. Были планы на Рождество? О них тоже можете забыть.

Так что испугайтесь, начните звонить людям и говорить: «Какого чёрта ты делаешь, Тони Блинкен? Байден, позвони Макрону и скажи ему, чтобы он заткнулся и успокоился. То же самое с поляками». Потому что вот оно: Россия проводит учения по применению тактического ядерного оружия в Южном военном округе. Это означает, что если войска НАТО будут развёрнуты, потому что украинская армия разваливается, а для Макрона это красная линия, и если они совсем развалятся, то у него не будет выбора, кроме как послать туда французские войска… Что ж, тогда русские уничтожат их, а затем взорвут и саму Францию.

Вот к чему всё идёт. Ситуация крайне серьёзная, а мы всё так же действуем, словно во сне. Мы очень крепко спим. И никого в Америке это не волнует. Никого.

Дата выхода в эфир 08 мая 2024 года.