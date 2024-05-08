Newsweek: победа российских войск в Часовом Яре грозит Украине «эффектом домино»

Бои за Часов Яр могут оказаться одним из самых важных сражений украинского конфликта. Некоторые сторонники Киева опасаются, что установление российского контроля над ключевым городом позволит Москве добиться мирного урегулирования на невыгодных правительству Зеленского условиях, пишет Newsweek.

Армия Москвы прилагает все усилия, чтобы добиться новых успехов на поле боя, прежде чем украинские подразделения смогут пустить в ход новую военную помощь США. Продолжающиеся сражения вокруг Часова Яра могут оказаться одним из самых важных сражений украинского конфликта, пишет Newsweek.

По словам издания, расположенный на возвышенности город представляет собой важный центр для ВСУ. Его захват даст российским вооружённым силам возможность отбросить украинские войска с большого выступа на юге и отодвинуть их дальше от своих линий снабжения и связи.

Проукраинский аналитик Раду Хоссу опасается, что победа в Часовом Яре позволит Москве воспользоваться «усталостью западного населения от войны и внутренней политической напряжённостью во всех европейских государствах», чтобы усилить международное давление в пользу мирного урегулирования, которое не устроит Киев. «Битва за Часов Яр — это важная, почти решающая часть потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — добавил Хоссу.