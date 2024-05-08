Newsweek: победа российских войск в Часовом Яре грозит Украине «эффектом домино»

05:17
МВД России объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Игоря Мирошниченко.
05:06
В подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов возникли перебои с водой и светом
Электро- и водоснабжение осуществляется в находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье с перебоями после раздавшихся там взрывов.
05:00
Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества в майские праздники
Директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов предупредил в беседе с RT, что в период майских праздников, особенно во время массовых мероприятий и празднований, таких как 9 Мая, возрастает риск столкнуться с различными видами мошенничества.
04:48
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв раздался в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима. Информацию об этом приводит украинское издание «Общественное».
04:35
BR: в ФРГ задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Турции
Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали гражданина Литвы, которого подозревают в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года.
04:07
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
03:39
Глава «Роскосмоса» Борисов: Маску можно доверять в вопросе ушедших цивилизаций
Американский предприниматель Илон Маск заслуживает доверия в вопросе «давно ушедших с Марса цивилизаций».
03:31
Грузовик столкнулся с поездом в Хабаровском крае
Авария произошла в Хабаровском крае, где столкнулись грузовик и грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
03:14
Взрывы прогремели в Полтавской области
Взрывы раздались в Полтавской области, расположенной в центральной части Украины. Соответствующие данные предоставило украинское издание «Общественное».
03:10
МЧС: ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Такую информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
03:04
Взрыв прогремел в Харькове
Взрыв раздался в городе Харькове, расположенном на востоке Украины. Такую информацию приводит украинское издание «Общественное».
02:52
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
02:46
Трамп: Байден не справится с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден не может иметь дело с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном ввиду своей некомпетентности. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
02:33
Количество погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 95
Количество погибших в результате наводнений на юге Бразилии увеличилось до 95. Об этом сообщил губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте.
02:23
Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сёл Котляровка и Соловьёво
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с освобождением сёл Котляровка в Харьковской области и Соловьёво в Донецкой Народной Республике.
02:08
В конгрессе США могут отказаться от голосования по отстранению спикера Джонсона
Вопрос об отстранении от должности спикера палаты представителей Майкла Джонсона могут не вынести на голосование в конгрессе США.
01:42
Рогов: предположительно, ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS
Украинские войска нанесли удар по расположенной в Луганске нефтебазе, предположительно, ракетами ATACMS.
01:27
Взрывы прогремели около подконтрольного Киеву Херсона
Взрывы раздались в ночь на 8 мая в подконтрольном киевскому режиму посёлке Белозёрка около Херсона.
01:21
Пострадавшие при ударе ВСУ по Луганску находятся в состоянии средней тяжести
Состояние сотрудников нефтебазы в Луганске, пострадавших при атаке со стороны Вооружённых сил Украины, оценивается как средней степени тяжести.
01:14
ЦТАК: Ким Чен Ын направил Путину поздравление с инаугурацией
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с вступлением в должность президента России.
00:59
Глава ЛНР: предварительно, при ударе ВСУ по Луганску пострадали пять человек
Пять сотрудников нефтебазы в Луганске, подвергшейся ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины, по предварительным данным, получили ранения.
00:45
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе спустя 20 минут после объявления.
00:39
ТАСС: предварительно, в результате удара ВСУ по Луганску есть раненые
Жители Луганска могли пострадать в результате удара Вооружённых сил Украины по расположенной в городе нефтебазе.
00:36
Заседание по делу Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложили
Судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами не состоится 20 мая 2024 года. Федеральный судья Эйлин Кэннон приняла решение отложить судебный процесс.
00:27
ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот
ПСЖ уступил «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
00:26
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
00:18
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
00:13
Путин одобрил сделку «Граталя» и битумного оператора «Газпром нефти»
Компания «Граталь» получила добро на приобретение доли в ООО «Газпромнефть — битумные материалы» у Gazprom Neft International. Соответствующий указ подписал 7 мая президент России Владимир Путин.
00:05
Путин поручил с 2025 года повысить выплаты академикам РАН
Ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук (РАН) с 2025 года вырастут. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
00:00
Плющенко рассказал, что ощущал на инаугурации Путина сплочённость и единство
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях после посещения инаугурации президента России.
23:54
«Военная хроника» сообщила, что ВСУ обстреляли Луганск из ATACMS
ВСУ открыли огонь по Луганску, предположительно, из ATACMS, сообщила «Военная хроника».
23:52
«Боруссия» победила ПСЖ и вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
«Боруссия» обыграла «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
23:49
Слуцкий назвал подлым натиском запрет Берлином атрибутики Великой Победы
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал подлым натиском на историческую правду запрет Берлина на использование атрибутики Великой Победы на праздновании 8 и 9 мая.
23:37
Глава ЛНР: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил обстрел ВСУ нефтебазы в Луганске.
23:35
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений россиян
Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме.
23:28
Нурмагомедов нанесёт символический удар по мячу в матче «Динамо» Махачкала — «Химки»
Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов нанесёт первый удар перед матчем 24-го тура Первой лиги с участием махачкалинского «Динамо» и «Химок».
23:22
В Луганске прозвучало два взрыва
В Луганске прозвучало два взрыва, сообщает корреспондент RT.
23:17
Смородская назвала решение РФС смягчить дисквалификацию Тихонова неправильной
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о смягчении дисквалификации главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
23:15
В ХАМАС сообщили о гибели одной из заложниц, удерживаемых в Газе
В ХАМАС сообщили о смерти одной из удерживаемых в секторе Газа заложниц.
23:01
Суд арестовал экс-директора центра при Росприроднадзоре Новикова
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
22:54
Колосков назвал Тюкавина лучшим футболистом сезона РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
22:45
Глава Euroclear: изъятие российских активов откроет ящик Пандоры
Глава Euroclear Валери Убрэн заявила в интервью Echo, что изъятие российских активов откроет ящик Пандоры, а потому депозитарий борется против попыток конфискации средств.
22:39
Форвард «Оренбурга» Воробьёв: наша проблема — реализация
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о проблемах клуба в текущем сезоне.
22:29
Ева Меркачёва и Екатерина Гордон поручились за журналистку Кеворкову
Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва и юрист Екатерина Гордон поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.
22:25
Экс-арбитр Федотов: Безбородов правильно отменил гол «Рубина» в ворота ЦСКА
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Рубина»
22:20
Пентагон: США не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие
В Пентагоне не фиксируют признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
22:05
Шнайдер победила Миннен и вышла во второй круг «Мастерса» в Риме
Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме.
22:04
В ДНР на 22 года осудили снайпера ВСУ
Верховный суд ДНР вынес приговор снайперу 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Владиславу Чернокнижному — ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.
21:57
Пас Бакаева помог «Аль-Вахде» победить «Аль-Наср» в матче чемпионата ОАЭ
«Аль-Вахда» обыграла «Аль-Наср» в матче чемпионата ОАЭ.
21:54
Пентагон расследует обстоятельства поездки арестованного в России военного
Пентагон начал расследование для установления обстоятельств поездки в Россию арестованного во Владивостоке американского военного Гордона Блэка, заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.