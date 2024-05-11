CNN: ФБР опасается, что поддержка Вашингтоном Украины заставит Россию вмешаться в выборы США

Американская разведка всерьёз обеспокоена тем, что оказываемая США поддержка Украины подтолкнёт Россию к вмешательству в ноябрьские выборы президента. Об этом телеканалу CNN на условиях анонимности рассказал сотрудник ФБР. Более того, Вашингтон ожидает подобных действий со стороны Китая и Ирана. При этом никаких доказательств у США не имеется, отмечает издание.

Сотрудники американской разведки «внимательно наблюдают» за тем, не приведёт ли поддержка Соёдиненными Штатами Украины к тому, что Россия решит вмешаться в президентские выборы США 2024 года. Об этом в четверг на условиях анонимности сообщил журналистам CNN высокопоставленный сотрудник ФБР.

По его словам, сотрудники ФБР обеспокоены тем, что поддержка Киева со стороны Джо Байдена может стать «мотивирующим событием для русских», чтобы вмешаться в ноябрьские выборы. «Мы, конечно, следим за тем, чтобы убедиться, что это не увеличивает таковой риск», — добавляет сотрудник.

Подобные опасения вызваны тем, что дальнейшая американская военная помощь Украине будет целиком зависеть от результатов выборов и нового лидера Белого дома. Однако, как отмечает CNN, до сих пор американские чиновники пока не привели ни одного примера подобного вмешательства.

В числе других государств, которые могут захотеть вмешаться в избирательный процесс с целью «подорвать доверие к честности выборов в США и усилить операции влияния», ФБР называет Китай и Иран.