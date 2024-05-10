«Особые отношения» Великобритании и США страдают от разногласий между Лондоном и Вашингтоном относительно стратегии по Украине, пишет в своей статье для The Daily Telegraph американский журналист Том Роган. Как отмечает Роган, пока Вашингтон избрал своей стратегией демонстрация незаинтересованности в росте напряжённости, Лондон довольно агрессивен в своей поддержке Киева, что приводит к растущему стратегическому разрыву между союзниками.

Соединённое Королевство и Соединённые Штаты поддерживают «особые отношения», и традиционной основой этих отношений являются тесные связи вооружённых сил двух стран и их служб разведки. Однако, как отмечает в своей статье для The Daily Telegraph американский журналист Том Роган, разногласия между Лондоном и Вашингтоном относительно стратегии по Украине растут.

Обозреватель отмечает, что с начала конфликта в феврале 2022 года Великобритания всегда была более агрессивной, чем США, в своей поддержке Киева. В то время как администрация президента Джо Байдена стремится к смягчению рисков роста напряжённости, Великобритания отвечает на то, что считает обострением со стороны России, собственным обострением.

Чего только стоит заявление министра иностранных дел Дэвида Кэмерона о том, что Украина может использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России. И напротив, администрация Байдена, отчаянно пытаясь сдержать рост цен на бензин в США в преддверии ноябрьских выборов, оказывала давление на Украину, чтобы та не наносила удары по энергетическим объектам на территории России.

Это приводит к растущему стратегическому разрыву между США и их ближайшим союзником, Великобританией, а также между США и их старейшим союзником, Францией, которая допускает ввод войск на Украину. Пока Вашингтон избрал своей стратегией демонстрация незаинтересованности в росте напряжённости, Лондон и Париж считают, что Москве можно противостоять на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времён холодной войны. Подобная разобщённость, пишет Роган, открывает президенту Владимиру Путину возможности для раскола НАТО.