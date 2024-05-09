CNN: Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа

Президент США Джо Байден в интервью CNN публично признал, что американские вооружения, полученные Израилем для ведения войны, стали причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Глава Белого дома впервые признал причастность США к убийствам палестинцев, а также рассказал, что «ясно дал понять» Нетаньяху, что перестанет поставлять ему оружие, если Израиль не прекратит бомбить населённые пункты.

Я хочу спросить вас о том, что происходит прямо сейчас, пока мы с вами здесь сидим и разговариваем. И это, конечно же, Израиль, который наносит удары по Рафаху. Я знаю, что вы, господин президент, приостановили поставки 2000-фунтовых американских бомб в Израиль из-за опасений, что они могут быть использованы при наступлении на Рафах. Были ли эти бомбы, эти мощные 2000-фунтовые бомбы, использованы для убийства гражданских лиц в Газе?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мирные жители погибали в Газе в результате применения этих бомб и других средств, с помощью которых они (Израиль. — ИноТВ) атакуют населённые пункты. Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — а они ещё не вошли в Рафах, — я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для ведения борьбы с Рафахом, с городами, в качестве решения этой проблемы.

Мы продолжим обеспечивать безопасность Израиля с точки зрения «Железного купола» и их способности отвечать на атаки, подобные тем, что недавно были произведены с Ближнего Востока. Но это просто неправильно. Мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды, которые были использованы…

И артиллерийские снаряды тоже?

ДЖО БАЙДЕН: Да, артиллерийские снаряды.

Итак, просто для пояснения: то, что они делают сейчас в Рафахе, это, по-вашему, «ещё не вошли в Рафах»?

ДЖО БАЙДЕН: Они не вошли в населённые пункты — они осуществляют действия прямо на границе. И это создаёт проблемы с Египтом, с которым я очень старался наладить отношения и взаимопомощь.

Но я ясно дал понять Биби (Нетаньяху. — ИноТВ) в рамках военного кабинета: вы не получите нашей поддержки, если войдёте в населённые пункты. Но мы не отказываемся ни от работы по обеспечению безопасности Израиля, ни от поддержки его способности вести войну в этих районах.

Значит, они ещё не пересекли вашу границу дозволенного?

ДЖО БАЙДЕН: Пока нет. Но поставку оружия мы приостановили.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 мая 2024 года.