Politico: избиратели не видят заслуг Байдена и не знают о его инициативах

Как показал опрос Politico, избиратели либо не знают об инициативах администрации Джо Байдена, либо не считают позитивное развитие его заслугой. Американцы уверены, что подходы действующего главы Белого дома не работают — или работают не лучше, чем инициативы экс-президента США Дональда Трампа.

Даже когда они видят положительные результаты, многие избиратели не считают это заслугой Байдена, показал новый опрос Politico. Избиратели говорят, что не очень много знают об основных инициативах президента Джо Байдена в области внутренних расходов. Они считают, что эти подходы не работают — и точно не ставят их в заслугу Байдену.

Из четырёх законов, принятых в 2021 или 2022 году, только закон о климате и закон о снижении инфляции получили большинство голосов от участников опроса, которые сказали, что слышали о нём «много» или хотя бы «немного». Лишь немногие избиратели заявили, что проекты в области чистой энергетики и инфраструктуры, которые отстаивает Байден, увеличили количество рабочих мест.

Что касается расходов на инфраструктуру, они видят за бывшим президентом Дональдом Трампом почти такие же заслуги в их продвижении, как и за Байденом. Отставая от Трампа в опросах уже несколько месяцев, Байден стремится превознести масштабные федеральные расходы на инфраструктуру, борьбу с изменением климата и другие проекты, чтобы укрепить свои экономические позиции. Его кампания запустила рекламу, рассказывающую об этих законах, в семи штатах, чтобы повысить узнаваемость и противостоять пессимизму избирателей в отношении экономики.

Однако его послания не прижились — по крайней мере среди избирателей, которые ещё не причисляют себя к демократам. Большинство участников опроса заявили, что не видели, не читали и не слышали ничего или почти ничего о трёх из четырёх основных законов о расходах, предложенных Байденом. Кроме того, существует чёткое партийное разделение по поводу законов: демократы чаще говорят, что что-то знают о законах, чем республиканцы или независимые избиратели. Опрос также указывает ещё на одну проблему для Байдена: в целом немногие избиратели говорят, что видят пользу от усилий федерального правительства по возрождению инфраструктуры страны или созданию сектора чистой энергии.