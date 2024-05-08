Politico: препятствуют деятельности и запугивают — на Украине стремительно ухудшается положение журналистов

На Украине на любого журналиста, публикующего разоблачительные в отношении коррупции в высших кругах власти статьи, обрушивается травля, пишет Politico. Как рассказал изданию украинский журналист Юрий Николов, написавший статью о коррупции в Минобороны Украины, в соцсетях авторов подобных материалов ждут обвинения в предательстве родины, а в реальной жизни им может грозить повестка в армию.

Украинские власти всячески препятствуют деятельности журналистов в стране и различными способами оказывают на них давление, в том числе угрожая отправкой на фронт, сообщает Politico.

Как рассказал изданию украинский журналист Юрий Николов, написавший статью о коррупции в Минобороны Украины, в Telegram-каналах, которые «очень близки» к администрации Владимира Зеленского, готовы сразу же окрестить российскими агентами, уклонистами от призыва и врагами Украины всех журналистов, кто публикует разоблачительные статьи.

По словам журналиста, после написанной им статьи, которая вызвала широкий общественный резонанс и привела к ряду отставок в министерстве обороны, Николов стал объектом травли. Он подвергся критике и оскорблениям в социальных сетях, а затем неизвестные «в камуфляже» явились к нему домой, запугав его мать и обклеив его дверь записками, в которых обвиняли его в предательстве, провокациях и уклонении от призыва.

«Они используют различные тактики запугивания, чтобы припугнуть репортёров, а затем, конечно, всегда могут пригрозить отправить вас на передовую», — заявил журналист.

Николов рассказал о случае с одним из его знакомых журналистов, который после начала конфликта вызвался добровольцем и получил работу в информационном отделе в качестве координатора прессы. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских изданиях, но одна из его колонок «не понравилась людям, стоящим у власти». За это, по словам Николова, его перевели в боевую часть.