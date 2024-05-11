Welt: Россия наступает на Харьков, чтобы создать буферную зону для защиты Белгорода
С нами на связи наш эксперт по России профессор Герхард Манготт, здравствуйте!
ГЕРХАРД МАГНОТТ, эксперт по России: Здравствуйте!
Российская армия начала наступление неподалёку от Харькова. Это начало большого российского наступления, о котором рассуждают уже на протяжении недель?
ГЕРХАРД МАНГОТТ: Да, несомненно. Хотя это не наступление с целью взять город Харьков, — это то, что сейчас находится за пределами возможностей российской армии. Там они пытаются с помощью прицельных ударов по инфраструктуре сделать город непригодным для жизни, а не взять его.
То, что происходит сейчас, — это то, чего Путин требовал в марте этого года, и в частности: создание буферной зоны между этой украинской границей и пограничной Харьковской областью и лежащей по другую сторону российской пограничной Белгородской области. Потому что из-под Харькова за эти прошедшие два года постоянно совершались нападения со стороны проукраинского, этнически русского ополчения на деревни в Белгородской области. Так что теперь речь идёт о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно.
Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.
Ссылки по теме
-
Экс-аналитик ЦРУ: от Зеленского отворачиваются даже неонацисты — видят, что без Залужного стало хуже
-
Business Insider: российские РЭБ мешают высокоточному оружию США на Украине
-
Welt: российские войска каждый день добиваются небольших успехов на Украине
-
CNN: задержка американской помощи позволила российским войскам подойти к Харькову