Welt: Россия наступает на Харьков, чтобы создать буферную зону для защиты Белгорода

Российское наступление в направлении Харькова не нацелено на то, чтобы взять город, уверен эксперт Welt по России, профессор Манготт. По его словам, там сейчас происходит именно то, о чём Владимир Путин говорил в марте: там создаётся буферная зона в пограничном районе. Таким образом Россия хочет не допустить новых атак на Белгород, постоянно подвергающийся ударом из Харьковской области.

С нами на связи наш эксперт по России профессор Герхард Манготт, здравствуйте!

ГЕРХАРД МАГНОТТ, эксперт по России: Здравствуйте!

Российская армия начала наступление неподалёку от Харькова. Это начало большого российского наступления, о котором рассуждают уже на протяжении недель?

ГЕРХАРД МАНГОТТ: Да, несомненно. Хотя это не наступление с целью взять город Харьков, — это то, что сейчас находится за пределами возможностей российской армии. Там они пытаются с помощью прицельных ударов по инфраструктуре сделать город непригодным для жизни, а не взять его.

То, что происходит сейчас, — это то, чего Путин требовал в марте этого года, и в частности: создание буферной зоны между этой украинской границей и пограничной Харьковской областью и лежащей по другую сторону российской пограничной Белгородской области. Потому что из-под Харькова за эти прошедшие два года постоянно совершались нападения со стороны проукраинского, этнически русского ополчения на деревни в Белгородской области. Так что теперь речь идёт о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.