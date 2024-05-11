Welt: российские войска каждый день добиваются небольших успехов на Украине

13:53
Макрон — об уходе Мбаппе из ПСЖ: рассчитываю, что «Реал» отпустит игрока на ОИ
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе покинуть клуб по окончании сезона.
13:52
В Башкирии загорелась кровля магазина
Кровля магазина загорелась в городе Баймаке в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по республике.
13:50
Пушилин заявил, что пока нет точных данных о войсках Франции на стороне ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент не располагает подтверждёнными данными об участии в боевых действиях на стороне украинских военных регулярных войск Франции.
13:43
FT: после визита Си Цзиньпина Венгрия стала партнёром Китая
Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнёров Китая.
13:38
RT поговорил со спасавшим людей из автобуса в реке Мойке капитаном катера
Капитан катера Ян Карасёв, который помогал спасти людей из автобуса, упавшего в реку Мойкй в Петербурге, рассказал RT, что в момент происшествия проводил водную экскурсию.
13:38
Тарасова: Уно запомнился мне невероятным мастерством и индивидуальностью
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение японского фигуриста Сёмы Уно завершить карьеру.
13:35
В административном здании французской АЭС произошёл пожар
Пожар произошёл в административном здании атомной электростанции во французском департаменте Изер.
13:31
Представитель российского МИД Мирошник: Донбасс всегда тяготел к России
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что переоценить гражданский поступок миллионов людей, живущих на Донбассе, крайне сложно.
13:26
МО: силы ПВО за сутки сбили ракету ATACMS и восемь управляемых авиабомб Hammer
Российские средства ПВО за сутки сбили одну украинскую ракету ATACMS, восемь управляемых авиабомб Hammer и 43 реактивных снаряда HIMARS.
13:23
Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг сообщения о долгах спортсмена
Магомед Нурмагомедов, дядя бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о долгах спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС России).
13:19
Теплоснабжение якутского Олекминска нарушено из-за взрыва в котельной
Более 90 домов, порядка 20 социально значимых объектов в якутском Олекминске остались без тепла из-за взрыва в котельной.
13:19
ВС России уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции.
13:13
Подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard
В Минобороны России заявили, что российские подразделения Южной группировки уничтожили три танка Leopard.
13:13
ВС России освободили населённый пункт Керамик в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Керамик в ДНР, сообщило Минобороны.
13:11
Канчельскис считает, что «Краснодар» может проиграть «Спартаку» из-за давления
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром».
13:09
«Военная хроника» проанализировала удары по позициям ВСУ в Харьковской области
«Военная хроника» проанализировала удары по расположениям украинских военных в Харьковской области.
13:08
МО: ВС России освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку в Харьковской области
ВС России освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
13:02
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Ростове-на-Дону
Сход вагонов в Ростове-на-Дону привёл к задержке пяти пассажирских поездов.
12:58
Сальдо: три пожара произошло в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
Из-за обстрелов ВСУ на территории Херсонской области произошло три пожара, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
12:53
Восемь человек пострадали в ДТП в Белгороде
Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении трёх автомобилей в центре Белгорода.
12:51
AS: Мбаппе будет в расположении «Реала» в начале августа
Стало известно, когда нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе присоединится к мадридском «Реалу».
12:50
Пушилин призвал создать санитарную зону для защиты территорий от провокаций ВСУ
Санитарная зона должна быть создана для защиты российских территорий от провокаций со стороны ВСУ.
12:48
Экономист Норфилд: Россия и КНР строят ослабляющий Запад мир
Экс-директор банка ABN AMRO по стратегиям внешней торговли кандидат экономических наук Тони Норфилд в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил мнение, что российская сторона и китайская работают над созданием более справедливой мировой системы, которая приведёт к ослаблению роли Запада.
12:43
В акватории Авачинского залива произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива.
12:39
Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России у Часова Яра
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.
12:37
В Петербурге задержали осквернившего Знамя Победы мужчину
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы.
12:34
Романо: «Наполи» хочет быстрее продлить контракт с Кварацхелией на фоне интереса от ПСЖ
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен как можно быстрее продлить контракт с нападающим команды Хвичей Кварацхелией на фоне интереса к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».
12:28
Учёный Богачёв: за неделю на Солнце произошло около 10 вспышек высшего балла
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о высокой активности на Солнце.
12:25
Мирная жительница пострадала в Кировском районе Донецка при атаке БПЛА
ВСУ нанесли удар по гаражному кооперативу в Кировском районе Донецка при помощи БПЛА, мирная жительница пострадала.
12:18
Путин: промышленность и ОПК в большом объёме сосредоточены в рамках «Ростеха»
Промышленность и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в большом объёме сосредоточены в рамках госкорпорации «Ростех». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с и. о. вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
12:18
Путин встретился в Кремле с Мантуровым и Чемезовым
Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с и. о. вице-премьера — главы Минпромторга России Денисом Мантуровым, а также с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
12:15
Серебряков назвал секрет успеха «Металлурга» в Кубке Гагарина
Вратарь СКА Никита Серебряков высказался об игре Ильи Набокова из «Металлурга» в Кубке Гагарина.
12:14
ТАСС: в омском Усть-Ишиме людей эвакуировали из-за размытия земляной насыпи
Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева заявила, что прошедшей ночью в районном центре Усть-Ишимского района подмыло земляную насыпь.
12:11
Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов-цистерн в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов-цистерн грузового поезда в Орловском районе Ростовской области.
12:11
Взрывы произошли в Харькове
Украинские мониторинговые каналы пишут о взрывах в Харькове.
12:10
Серебряков вспомнил о встрече с Путиным на «СКА Арене»: гордость распирала
Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на «СКА Арене».
12:05
NYP: США передали ВСУ пакет помощи из-за продвижения ВС России под Харьковом
Соединённые Штаты отправили Киеву очередной транш помощи из-за продвижения российской армии под Харьковом.
12:00
Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.
11:57
Синоптик Ильин: небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни.
11:54
Минздрав ЛНР заявил об увеличении числа пострадавших при обстреле в Ровеньках
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что число пострадавших при обстреле нефтебазы в Ровеньках увеличилось.
11:54
L'Équipe: ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе
В «Пари Сен-Жермен» рады, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона.
11:47
RT выяснил личность одной из погибших в автобусе, упавшем в Мойку в Петербурге
Как удалось выяснить RT, одной из погибших в автобусе, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, является девушка Марина Юлдашева.
11:41
Казахстан стал лидером по импорту российской водки в 2023 году
Казахстан вновь возглавил список крупнейших импортёров российской водки.
11:40
Джокович избежал серьёзной травмы после удара бутылкой по голове
Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об инциденте с попаданием в него бутылки после матча на «Мастерсе» в Риме (Италия).
11:36
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
11:22
Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате атаки дрона ВСУ по белгородскому селу Новостроевка-Первая.
11:20
Садулаев: сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
11:15
Богачёв: на Солнце зарегистрировали вторую по силе за семь лет вспышку
Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил о новой вспышке на Солнце в ночь на 11 мая. Её мощность достигает X5.8.
11:09
Источник: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 млн рублей.
11:09
В Москве предупредили об усилении ветра
В столичном комплексе городского хозяйства предупредили об усилении ветра в Москве.