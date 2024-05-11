В районе Красногоровки на востоке Украины ожесточённые бои идут уже на протяжении месяцев, однако теперь украинские войска рискуют попасть в этом районе в окружение, сообщает немецкий телеканал Welt. По словам корреспондента Кристофа Ваннера, следует признать, что российские вооружённые силы каждый день добиваются небольших успехов.

Переключимся из Берлина в Москву, где сейчас находится Кристоф Ваннер. Кристоф, посмотрим на ситуацию на фронте. Есть ли какая-то новая информация о том, что там происходит?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Посмотрим снова на восток Украины, в район Донецка, то есть, на Донбасс. Там есть город Красногоровка. В последнее время мы говорили о нём не так часто, хотя тяжёлые бои там идут месяцами. Сейчас портал военного блогера Рыбарь сообщает об этом конфликте, что украинцам в том районе может грозить попадание в котёл.

Если же мы пойдём немного на север от Красногоровки, примерно в 15 км оттуда есть небольшое село Уманское, которое, по-видимому, сейчас тоже занимают русские. Так что российские вооружённые силы по-прежнему продолжают оказывать сильное давление в ходе украинского конфликта. И русские каждый день добиваются небольших успехов, об этом нужно сказать прямо.

Дата выхода в эфир 10 мая 2024 года.