Spiegel: благодаря российским хакерам Парад в Москве показали на Украине и в Латвии

Несколько украинских и латвийских телеканалов 9 мая показали части трансляции Парада в Москве. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, виной тому стали хакерские атаки из России. Сразу после начала военного Парада спутниковый сигнал украинских каналов был нарушен, и телекомпании были переведены на другой режим вещания.

Несколько украинских и латвийских телеканалов непреднамеренно показали части трансляции военного парада с Красной площади в Москве в результате хакерской атаки, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. На Украине атака хакеров коснулась медиагруппы Star Light Media и Inter, общественного телевидения и телеканалов «Дом» и «Апостроф-ТВ». В Латвии пострадала программа интернет-провайдера и телеоператора Balticom.

Первая хакерская атака на украинские СМИ была совершена сразу после начала военного Парада в Москве. По данным киевских властей, был нарушен спутниковый сигнал, и через некоторое время телекомпании перешли на другой режим вещания. Хакерские атаки из России продолжались и далее в течение дня.

Власти начали расследование. Украина, находящаяся в состоянии горячего конфликта с Россией, принципиально запретила трансляцию российских программ. Власти также ведут расследование и в Латвии. Согласно первоначальным выводам, злоумышленники взломали не вещательную инфраструктуру Balticom, а иностранную компанию-партнёра, которая отвечает за содержание программ, транслируемых в Латвии.

С начала специальной военной операции российские хакеры совершили уже несколько успешных кибертак. Например, масштабная атака на сеть крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар» в январе была приписана российским хакерам, как и атака на центр обработки данных, принадлежащий украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз».