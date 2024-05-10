Spiegel: благодаря российским хакерам Парад в Москве показали на Украине и в Латвии

15:39
Фирма-владелец упавшего в Мойку автобуса привлекалась к ответственности 23 раза
Компанию ООО «Такси», сотрудником которой являлся водитель упавшего в воду автобуса в Санкт-Петербурге, 23 раза привлекали к административной ответственности.
15:38
МЧС: спасатели подняли из затонувшего в Петербурге автобуса девять человек
Спасатели подняли из затонувшего в Санкт-Петербурге автобуса девять человек, двое находятся в тяжёлом состоянии.
15:35
Гебрейесус: военные Израиля обстреляли дом сотрудника ВОЗ в Рафахе
Израильская армия обстреляла дом сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Рафахе, его семилетняя племянница погибла.
15:32
Бойца ММА Исламова отправили в СИЗО до 24 июня
Бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим (Никархо) Исламов был отправлен в СИЗО.
15:25
Три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
Три человека погибли, шесть госпитализированы в разном состоянии после падения автобуса в Мойку в Петербурге
15:21
Лунёв: лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет
Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказал мнение, что «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года.
15:21
Силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
15:21
Мишустин: уровень госдолга в России один из самых низких в мире — 17%
Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что уровень государственного долга в стране один из самых низких в мире — 17%.
15:14
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Тайваня.
15:12
Автор книг по медицине: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что есть причины предполагать, что болезнь Лайма и некоторые другие серьёзные заболевания могли выйти из биологических лабораторий США.
15:07
«Чемпионат»: травма защитника ЦСКА Роши оказалась несерьёзной
Защитник ЦСКА Виллиан Роша отправился с командой на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
15:05
Мишустин: программу маткапитала продлят до конца десятилетия
Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
15:01
Возбуждено второе дело по факту падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
В СК по Санкт-Петербургу заявили, что по факту падения автобуса в реку Мойку в Петербурге было возбуждено второе уголовное дело.
14:56
Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерее
В распространителе гослотерей в России «Столото» заявили агентству РИА Новости, что житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерее.
14:55
Митрофанов сообщил, что комитет по этике рассмотрит ситуацию с шуткой Безрукова 21 мая
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда комитет по этике сможет рассмотреть ситуацию касательно футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.
14:54
В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенных углей в мангале
В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенного мангала.
14:50
Очевидцы рассказали RT о моменте падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
Местная жительница Татьяна, видевшая аварию с участием автобуса, рассказала RT о моменте падения транспортного средства в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
14:45
Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме (Италия).
14:45
Мишустин: число бюджетных мест в вузах нужно пересмотреть
Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что число бюджетных мест в вузах нужно пересмотреть.
14:39
Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса не справился с управлением
Городской комитет Санкт-Петербурга по транспорту заявил, что причиной аварии с падением автобуса в реку Мойку стало то, что водитель транспорта не справился с управлением.
14:38
Свищёв считает, что WADA пытается отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает попытку отговорить спортсменов от участия в Играх дружбы.
14:36
Источник: двое пострадавших умерли в больнице после падения автобуса в Мойку
Как минимум двое пострадавших скончались в больнице после падения автобуса в Мойку в Петербурге.
14:33
Мишустин: власти будут добиваться повышения доходов россиян
Власти России намерены добиваться повышения доходов граждан. Об этом заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин при рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
14:28
Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы
Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства в ближайшие годы.
14:28
RT опубликовал видео момента падения автобуса в реку Мойку в Петербурге
В распоряжение RT попало видео с моментом падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
14:24
В Варшаве началась многотысячная акция протеста фермеров
Аграрии начали демонстрацию в центре Варшавы против экологической стратегии Евросоюза.
14:24
Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года
Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о результатах работы кабмина за четыре года.
14:22
В Крылатском прошла эстафета «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва»
На Гребном канале в Крылатском прошла эстафета «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва». Победители получили переходящий кубок, учреждённый изданием в 1933 году.
14:20
Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе
Александр Черных, агент нападающего Александра Радулова, высказался о будущем своего клиента.
14:17
По факту падения автобуса в реку Мойку в Петербурге заведено дело
В МВД по Санкт-Петербургу заявили, что по факту падения автобуса в реку Мойку заведено дело.
14:15
Почти 70 человек оказывают помощь в связи с ДТП с автобусом в Петербурге
В МЧС России заявили, что почти 70 человек и 18 единиц техники принимают участие в спасательных работах после аварии, в ходе которой автобус упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
14:15
Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя
Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя.
14:08
Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии и члену оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер.
14:08
Тренера из Дагестана, избившего ребёнка, пожизненно дисквалифицировали
Президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев сообщил, что тренер Алаудин Атаев получил пожизненную дисквалификацию.
14:06
RFI: Франция передала ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, передаёт RFI.
14:03
Беглов координирует работу ведомств из-за падения автобуса в реку в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу ведомств из-за падения автобуса в реку Мойку.
14:00
Шлеменко и Хамитов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и казахстанец Куат Хамитов прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире RCC 19.
13:53
Автобус упал с моста в реку Мойку в Петербурге
В МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что автобус с 20 людьми внутри упал с моста в реку Мойку.
13:51
Россия заявит протест из-за нападения на комплекс бывшего консульства в Лейпциге
Посольство России в Германии заявит протест из-за нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге.
13:49
Гладков: ВСУ повредили сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ повредили три корпуса сельскохозяйственного предприятия.
13:46
Защитник «Спартака» Чернов: доминация «Зенита» уже надоела
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказал мнение касательно доминации «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
13:41
Зюганов: КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина
КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
13:37
Эксперт Уваров: желание фирм в США сохранить импорт российского урана логично
Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.
13:37
Емельяненко объяснил, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна
Четырёхкратный чемпион мира по самбо, известный российский боец Фёдор Емельяненко высказал мнение касательно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
13:30
В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины.
13:26
МО: ВСУ потеряли за неделю в зоне группировки «Запад» до 1015 бойцов и три танка
ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 1015 военных и три танка, сообщили в Минобороны.
13:25
Блинкова получила травму во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме
Российская теннисистка Анна Блинкова получила травму и не смогла продолжить матч второго круга турнира в Риме (Италия).
13:24
В Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Правоохранители задержали в Астрахани 20-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек.
13:22
ВС России нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли 27 групповых ударов с 5 по 10 мая.
13:21
Минобороны России: за неделю в плен сдались 13 украинских военных
В Минобороны России сообщили, что за неделю в плен сдались 13 украинских военных.