CNN: Украина не мешает — Москва, как и прежде, горит желанием вмешаться в американские выборы, считают главы разведслужб

Конфликт на Украине никак не повлиял на планы России по вмешательству в президентские выборы в США, передаёт CNN. По информации канала, такую позицию во вторник озвучили директор ФБР Крис Рэй и глава АНБ Пол Накасоне. Чиновники предупредили, что Москва не оставит попыток влиять на внутренние дела Америки, однако выразили уверенность в том, что американским профильным ведомствам удастся их пресечь.

Боевые действия на Украине не лишили Москву желания вмешаться в предстоящие президентские выборы в США и в целом посеять в стране раздор. По данным CNN, об этом во вторник предупредили главы сразу двух американских разведывательных ведомств.

Как пишет сайт канала, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне, выступая вместе с главой ФБР Крисом Рэем в Нью-Йорке на организованной Фордемским университетом Международной конференции по кибербезопасности, сообщил, что у России, несмотря на продолжающийся почти два года конфликт, по-прежнему имеются ресурсы для того, чтобы влиять на ход выборов в Америке. «Нынешний год будет для них важным, — отметил Накасоне, который также возглавляет Киберкомандование США. — Они за (выборами. — ИноТВ) наблюдают, и я бы ожидал, что именно в этом месте они хотят нанести удар, учитывая те вызовы, с которыми они сталкиваются на Украине».

Крис Рэй согласился с коллегой, добавив от себя: «Скорее даже наоборот — есть мнение, что их нацеленность на Украину даже увеличила у них желание уделить побольше внимания попыткам определять облик США и влиять на нашу точку зрения на различные вопросы». По мнению Рэя, Москва считает это важным, поскольку для неё имеет большое значение курс Вашингтона по отношению к Киеву и к украинскому конфликту.

Как полагает глава ФБР, для России сейчас складывается благоприятная обстановка, которая может помочь ей не только добиться военных побед на Украине, но и успешно провести операции по вмешательству во внутренние дела США.

Между тем с такой позицией согласны не все: так, глава отдела Минюста США по вопросам информационной нацбезопасности Шон Ньюуэлл заявил CNN, что переключение внимания российских спецслужб на Украину пошло Америке на пользу. «Все (российские. — ИноТВ) разведслужбы, за которыми мы ежедневно наблюдаем на предмет операций, направленных против США, теперь по очевидным причинам посвящают своё время и внимание Украине», — пояснил чиновник, вместе с тем признав, что Москва продолжает искать способы повлиять на позицию Вашингтона касательно помощи Украине.

По информации CNN, Накасоне и Рэй выразили уверенность в том, что американским ведомствам удастся уберечь выборы от любых вмешательств извне благодаря тому, что ведомства, отвечающие за нацбезопасность, смогли наладить значительно более широкое сотрудничество и с агентствами, обеспечивающими кибербезопасность, и с частным сектором.

По мнению обоих чиновников, помимо России, главными игроками, желающими повлиять на ход голосования в США, выступают Китай и Иран. Как подчеркнул Крис Рэй, КНР, в частности, имеет в своём распоряжении «армию хакеров», которая в 50 раз превышает по численности весь штат служб информационной безопасности ФБР. Впрочем, по мнению Накасоне, хотя США действительно никогда не смогут сравняться с Китаем по количеству специалистов, у них есть преимущество в качестве.