В Сербии прошли протесты и погромы, организованные партией, которая не согласна с результатами недавних выборов. Однако их удалось усмирить — и сербские власти отмечают, что произошло это благодаря информации, полученной ими от российских спецслужб, пишет BNN Network. А сами погромы президент страны Вучич назвал попыткой совершить «цветную революцию».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич публично признала, что именно российские спецслужбы предупредили её правительство о грядущих беспорядках в Белграде, пишет BNN Network. Ранее президент Сербии Александр Вучич благодарил некие неназванные «иностранные спецслужбы» за ценные разведданные.

Вучич также назвал протесты в Сербии попыткой «цветной революции». А благодаря информации, предоставленной Москвой, сербское правительство смогло предвидеть события и вовремя отреагировать на попытку прозападных демонстрантов штурмовать правительственные здания.

Если сразу считалось, что в Сербии происходит внутренний кризис, то такое публичное признание сербских властей придало событиям международный акцент и сразу же вызвало споры. Со стороны Запада ожидается негативная реакция на подобные заявления.

Эти демонстрации и погромы связаны с недавними парламентскими выборами. Оппозиция, во главе которой стоит проевропейская коалиция «Сербия против насилия», обвинила правящую Сербскую прогрессивную партию в «краже голосов» и спровоцировала волну насилия по всей стране. Президент Вучич категорически отверг эти обвинения. Он заявил, что протесты спонсируются Западом, который стремится к дестабилизации его правительства из-за его дружеских отношений с Россией и его жёсткой позиции по вопросу Косова.

После этих беспорядков правительство намерено принять меры для разрешения ситуации и её последствий. Президент Сербии и министр иностранных дел собираются провести встречи с российским послом. «Эти встречи подчёркивают сложный и многогранный характер отношений между Сербией и Россией, а также международные последствия внутриполитической ситуации в Сербии», — пишет автор статьи.