FAZ: победа Вучича — это бóльшая проблема для Европы, чем для России

Президент Сербии Александр Вучич уверенно переизбрался на второй срок, пишет Frankfurter Allgemeine. И теперь он сможет продолжать свою двойную игру между Западом и Россией, которая до сих пор предоставляла ему внешнеполитические выгоды и гораздо более широкое пространство для манёвров. И у Москвы, и у Брюсселя есть основания для того, чтобы быть им недовольными, но его попытки дестабилизировать Балканы представляют наибольшую проблему именно для ЕС, считает немецкое издание.

На прошедших выборах в Сербии президент Александр Вучич одержал уверенную победу, пишет Frankfurter Allgemeine. Так что теперь он сможет продолжить свою двойную игру между Западом и Россией, которая до сих пор предоставляла ему гораздо более широкое пространство для политических манёвров.

На радость Москве Белград продолжит обострять ситуацию в частично признанной республике Косове, считает немецкое издание. Ведь российскому режиму выгодно всё, что создаёт трудности для ЕС и НАТО, а беспорядки на Балканах могут стать для них большой проблемой. Вучич продвигает интересы Кремля и другими способами. В частности, «политические изгнанники» из России в его стране находятся под серьёзным давлением, а местные СМИ распространяют «российскую пропаганду».

И всё же Москва не очень довольна Вучичем. Ведь на фоне всего этого его страна продолжает поставлять на Украину боеприпасы сербского производства. Но несмотря на пророссийские настроения среди населения, он может не опасаться внутриполитических последствий, так как полностью контролирует все главные СМИ.

А вот во внешнеполитическом плане это приносит ему выгоду, так как в результате Запад закрывает глаза на авторитаризм и коррупцию в стране, которая планирует вступать в ЕС, а также постоянные провокации, направленные против Косова и Боснии и Герцеговины. И после победы на выборах Вучич продолжит всё это делать, что представляет гораздо большую проблему для ЕС, так как союз заинтересован в стабильности на Балканах.