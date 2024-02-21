Le Parisien: французские военные опасаются российских кибератак после подписания соглашения с Киевом

Журналисты получили доступ к внутреннему документу министра вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорню, в котором содержатся предостережения относительно деятельности российских хакеров, пишет Le Parisien. В частности, из этих документов следует, что Париж опасается усиления подрывной деятельности России после подписания соглашения между Францией и Украиной.
Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню призвал к усилению мер безопасности перед лицом угрозы российских диверсий и кибератак, которые, по его словам, нацелены в первую очередь на его министерство, пишет Le Parisien. В записке для внутреннего пользования он отметил, что после начала российской спецоперации Россия вступила в отношения силы с Францией и проводит «операции гибридного вмешательства», но ниже порога обострения напряжённости.
В частности, издание напоминает, что весной прошлого года сайты французского парламента подверглись кибератакам. 12 февраля Франция также заявила о существовании, по её словам, структурированной и скоординированной сети сайтов, распространяющих российскую пропаганду в Европе и США.
Теперь же, опасаются французские власти, «подписание соглашения о безопасности между Францией и Украиной может привести к тому, что Россия ужесточит эти операции, чтобы усилить своё влияние, дискредитировать наши действия и ослабить нашу национальную сплочённость». В частности, по мнению французских властей, под угрозу может попасть инфраструктура, персонал, семьи сотрудников, французские объекты, информационные системы и сети.
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