Telegraph: Минобороны Британии обошло другие ведомства по уязвимости компьютерных систем

Проверка выявила 34 серьёзные проблемы с цифровой безопасностью в департаментах британского правительства. Тот факт, что на первом месте в этом списке оказалось Министерство обороны страны, вызвало тревогу у законодателей и политиков, пишет The Daily Telegraph.

Министерство обороны Великобритании имеет наиболее слабую цифровую защиту среди всех правительственных учреждений. У ведомства выявили 11 систем с «красным рейтингом», сообщает The Daily Telegraph.

«Красный рейтинг» — это наихудшая оценка, которую эксперты присваивают компьютерному оборудованию. Он свидетельствует о потенциальных нарушениях безопасности, эксплуатационной неэффективности и непригодности для повседневного ведения дел, поясняет издание.

В целом проверка обнаружила 34 проблемы ИТ-систем, которыми пользуются британские власти. Но Минобороны заметно обошло другие департаменты по числу выявленных недостатков, что встревожило некоторых законодателей и чиновников.

«Масштаб этой проблемы совершенно неприемлем. Министерство обороны, ведомство, которое главным образом отвечает за безопасность Британии, просто не должно иметь такого количества критических сбоев в своих системах», — заявил депутат-лейборист Мэтт Родда.

«Тот факт, что самым злостным нарушителем в списке систем, потенциально связанных с безопасностью, является Минобороны, постыдный вдвойне. Учитывая риски агрессивного взлома, ведомство должно в срочном порядке проанализировать эти слабые места в своих цифровых системах», — отметил бывший министр вооружённых сил Марк Франсуа.