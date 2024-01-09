Telegraph: Минобороны Британии обошло другие ведомства по уязвимости компьютерных систем
Министерство обороны Великобритании имеет наиболее слабую цифровую защиту среди всех правительственных учреждений. У ведомства выявили 11 систем с «красным рейтингом», сообщает The Daily Telegraph.
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