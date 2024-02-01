CNN: директор ФБР предупредил об опасной уязвимости США перед Китаем

Глава ФБР Кристофер Рэй предупредил американцев о возможностях Китая «сеять хаос» в инфраструктуре США, сообщает CNN. Как отмечается в статье, эта сенсационная оценка возможностей Пекина указывает на новую эпоху уязвимости Америки, когда конфликт далеко за пределами Соединённых Штатов может отразиться на повседневной жизни американцев.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил американцам о серьёзной двойной угрозе со стороны Китая, пишет CNN. Его ошеломляющее предупреждение о способностях Пекина «сеять хаос» в инфраструктуре США и наносить прямой вред американцам проливает новый свет на амбиции нового противника Америки и помогает придать контекст хрупким отношениям между двумя странами.



По словам экспертов, сенсационная оценка уязвимостей американских систем, лежащих в основе повседневной жизни США, отражает растущую проблему: взаимосвязанный характер новых транспортных и энергетических сетей. Это, в свою очередь, может означать, что будущая кибератака на один узел может парализовать всю страну.



Картина, которую директор ФБР обрисовал на слушаниях в конгрессе США, представляет собой поразительный публичный доклад о способностях Поднебесной атаковать повседневную жизнь Америки с помощью хакерских операций, которые имеют больший масштаб, чем у всех других стран, вместе взятых.



Всё это, как отмечается в статье, повышает вероятность того, что любой конфликт с участием США из-за Тайваня или территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море может распространиться далеко за пределы своего эпицентра на другом конце земного шара. Кроме того, это говорит об амбициях и агрессивности Китая во главе с Си Цзиньпином, который видит оскорбление его законной власти в попытках Вашингтона заставить его подчиниться существующей американской системе, основанной на правилах.