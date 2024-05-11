Business Insider: российские РЭБ мешают высокоточному оружию США на Украине
Российские средства радиоэлектронной борьбы сбивают с курса высокоточное оружие США на Украине, создавая ВСУ проблемы на поле боя, пишет Business Insider. Как отмечает издание, на протяжении всего конфликта ВСУ пользуются американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, снарядами GMLRS, авиационными бомбами JDAM и системами Excalibur но российские средства РЭБ снижают их эффективность.
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