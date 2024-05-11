Business Insider: российские РЭБ мешают высокоточному оружию США на Украине

Российские средства радиоэлектронной борьбы создают проблемы для ВСУ, сбивая с курса высокоточное оружие американского производства, пишет Business Insider. Как отмечают эксперты, это «не только имеет тактические и оперативные последствия для украинцев», но также может вызвать вопросы о «более широком доверии» к американским системам вооружения.

Российские средства радиоэлектронной борьбы сбивают с курса высокоточное оружие США на Украине, создавая ВСУ проблемы на поле боя, пишет Business Insider. Как отмечает издание, на протяжении всего конфликта ВСУ пользуются американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, снарядами GMLRS, авиационными бомбами JDAM и системами Excalibur но российские средства РЭБ снижают их эффективность.

Радиоэлектронная борьба может вестись с использованием дешёвых, но эффективных технологий. Она используется не только для уничтожения высокоточных боеприпасов, но и для прерывания связи между оператором и беспилотным летательным аппаратом. По словам экспертов, радиоэлектронная борьба — это широкий термин, который включает в себя множество недорогих вариантов.

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон отметил в беседе с изданием, что возможности и точность хвалёного американского оружия благодаря российским средствам РЭБ теперь под вопросом. Уитингтон добавил, что это «не только имеет тактические и оперативные последствия для украинцев», но также может вызвать вопросы о «более широком доверии других к этим системам».

Полковник морской пехоты в отставке и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что Пентагон уже давно признаёт, что российские РЭБ для них являются серьёзной проблемой, которую необходимо решать. Генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который руководит Группой содействия безопасности на Украине, озвучил проблему ещё в декабре, назвав её решение «сложной задачей».