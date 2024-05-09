Newsweek: российские войска прорвались в Красногоровку и продолжают продвигаться, сообщают ВСУ

22:30
Специалист Неверова рассказала о роли родителей при подготовке к ЕГЭ
Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова заявила о важной роли родителей при подготовке детей к ЕГЭ.
22:25
В Белгородской области сбиты два дрона армии Украины
Силы ПВО России в период с 20:30 до 21:40 сбили над Белгородской областью два беспилотника украинской армии.
22:24
Медведев: была небольшая травма, но сейчас я чувствую себя хорошо
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём самочувствии накануне матча на «Мастерсе» в Риме.
22:24
Трамп заявил, что Байден бросил Израиль
Президент США Джо Байден навлёк на себя позор, бросив Израиль. С таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп.
22:20
Бастрыкину доложат об инциденте с падением остановки на ребёнка в Пермском крае
Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте в Краснокамске, где на ребёнка упала остановка.
22:15
В Курганской области ожидаются заморозки до -3 °С
В Курганской области в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С.
22:15
Военная полиция России в Сирии блокировала колонну «коалиции» из шести Bradley
Российская военная полиция в Сирии блокировала колонну «международной антитеррористической коалиции» из шести БМП Bradley и двух пикапов. Колонна «коалиции» после этого развернулась и уехала.
22:11
Спасатели предупредили о ветре до 19 м/с в Свердловской области
В Свердловской области в пятницу, 10 мая, ожидается усиление ветра.
22:09
В Латвии полицейские скрутили мужчину с цветами у Саласпилсского концлагеря
В Латвии полицейские жёстко задержали мужчину с цветами, который слушал песню «Журавли», сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. Его скрутили шесть силовиков на территории бывшего Саласпилсского концлагеря.
22:09
Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий
Исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин поздравил российских каноистов, которым удалось завоевать олимпийские лицензии.
22:08
Специалист Петров назвал майские снегопады результатом изменения климата
Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров рассказал о причинах появления майских снегопадов.
22:05
Праздничный салют в честь Дня Победы начался в Москве
Праздничный салют в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался в Москве.
22:04
Терапевт Романенко рассказала о способах справиться с сонливостью за рулём
Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, как справиться с сонливостью за рулём.
21:55
Три российских борца завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже
Три российских борца греко-римского стиля завоевали олимпийские лицензии на турнире в Стамбуле.
21:55
Си Цзиньпин: КНР продолжит содействовать скорейшему достижению мира на Украине
Правительство Китая продолжит предпринимать усилия, направленные на скорейшее достижение мира на Украине.
21:52
Журналист Bild назвал «инструментом пропаганды» шпица Умку на Параде Победы
Немецкий таблоид Bild утверждает, что шпиц белорусского президента Александра Лукашенко на Параде Победы в Москве стал «инструментом пропаганды России». К такому выводу пришёл сотрудник газеты Юлиан Рёпке, которого издание называет «экспертом по анализу данных».
21:40
Россияне завоевали восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо
Российские спортсмены завоевали восемь золотых наград в первый день чемпионата Европы по самбо.
21:34
Госдеп: новые поставки оружия на Украину последуют в ближайшие недели
Новые партии американского оружия и военной техники будут направлены на Украину в течение последующих нескольких недель.
21:34
Глава Тульской области Дюмин поздравил соотечественников с Днём Победы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил россиян, в том числе ветеранов и военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы священным праздником и отметил, что сегодня на защиту страны встали верные сыны Отечества, продолжая священную миссию ветеранов.
21:24
Аванесян проиграла Кристиан во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.
21:23
Орбан: Венгрия считает КНР столпом многополярного мира
Китай является столпом многополярного мира, сформировавшегося в течение последних десятилетий. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
21:19
Миранчук остался в запасе «Аталанты» на ответный матч полуфинала Лиги Европы
«Аталанта» огласила стартовый состав на ответный матч полуфинала Лиги Европы с «Марселем».
21:12
ВСУ за сутки семь раз обстреляли Донецк
Вооружённые силы Украины 9 мая семь раз обстреляли Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
21:12
Лукашенко: тактическое ядерное оружие для Москвы и Минска — средство сдерживания
Для России и Белоруссии тактическое ядерное оружие — это оружие сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам.
21:08
Ротенберг: Плешков не хочет вообще пропускать, он не соглашается
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о вратаре команды Артемии Плешкове.
21:05
Глава Перми Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа
Глава Перми Эдуард Соснин заявил о необходимости сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.
21:05
Орбан: Венгрия поддерживает мирный план КНР по урегулированию кризиса на Украине
Будапешт поддерживает мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
21:00
Аксёнов поздравил ветерана Нину Потехину с 9 Мая
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с 9 Мая.
20:54
Ротенберг: 9 мая вся страна ждала победы «России 25» и мы не могли проиграть
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что команда не могла проиграть в матче Большого тура в День Победы.
20:53
В Марий Эл провели митинг в честь Дня Победы
Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял участие в митинге, который состоялся в Йошкар-Оле в честь Дня Победы.
20:48
Министр обороны Писториус: Германия поставит армии Украины три HIMARS
Германия планирует поставить армии Украины три ракетных системы залпового огня HIMARS американского производства, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
20:48
В ХМАО возложили цветы к Вечному огню
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, её заместители, главы департаментов и подведомственных учреждений приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню.
20:46
Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта
Силовики в Белоруссии обеспечат безопасность укрывшегося в республике польского судьи Томаша Шмидта.
20:45
Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Белоруссией в матче Большого тура, который прошёл в Туле.
20:43
Военкор RT Филатов показал позицию «Тополь», с которой начинался штурм Авдеевки
Военкор RT Андрей Филатов показал позицию «Тополь» — командно-наблюдательный пункт отряда «Шторм» 114-й бригады и 1-го армейского корпуса ВС России. Здесь бойцы провели больше восьми месяцев, именно с «Тополя» начинался штурм, а затем освобождение Авдеевки и прилегающих территорий.
20:42
Власти Челябинской области поздравили жителей с 9 Мая
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с 9 Мая.
20:37
Лукашенко — о параде в Москве: организовали «умно, тонко и в точку»
Парад по случаю Дня Победы, который прошёл 9 мая в Москве, был организован «умно, тонко и в точку». Такую оценку ему дал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
20:36
Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей
Власти Киева ограничили потребление электричества для промышленных потребителей, сообщила Киевская городская военная администрация.
20:30
Квартальнов — о поражении Белоруссии от «России 25»: где-то не хватило опыта, мы уступаем в борьбе
Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от команды «Россия 25» в матче, который прошёл в Туле.
20:26
Губернатор Куйвашев пожелал ветеранам сил и бодрости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей с 9 Мая. Ветеранам и труженикам тыла он пожелал сил и бодрости.
20:22
В Израиле прошло шествие «Бессмертного полка»
В Израиле прошло шествие «Бессмертного полка», а в Нетании возложили венок к Монументу победы Красной армии.
20:22
Губернатор Махонин поздравил жителей Пермского края с 9 Мая
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с 9 Мая.
20:15
Мэр Салехарда Титовский назвал День Победы символом героизма
Мэр Салехарда Алексей Титовский поздравил жителей с Днём Победы.
20:14
Зеленский уволил главу Управления государственной охраны Украины
Украинский военный Сергей Рудь лишился должности начальника Управления государственной охраны Украины.
20:14
Финалистка юниорского Уимблдона-2023 получила временное отстранение за допинг
В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщили об отстранении 18-летней чешки Николы Бартуньковой.
20:10
Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём Победы
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил жителей с Днём Победы.
20:10
Армянская оппозиция заявила, что будет добиваться импичмента Пашиняна
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.
20:09
В Мурманске прошёл парад в честь Дня Победы
В мэрии Мурманска рассказали о параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
20:08
Власти ЯНАО поздравили жителей с Днём Победы
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днём Победы.
20:08
В Нижнем Новгороде возложили цветы к Вечному огню
В Нижегородском кремле возложили цветы к Вечному огню.