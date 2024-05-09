«Нужно подлечиться»: Сальвини предложил Макрону самому отправиться воевать на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался категорически против отправки западных войск на Украину, а его европейским коллегам, которые настаивают на обратном, он посоветовал «подлечиться», передаёт Le Parisien. По его мнению, лидеры, которые выступают за отправку войск, «опасны» для общества. А если они так хотят воевать, то сами могут «ехать на Украину хоть завтра — их там ждут».

В среду вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко осудил предложение Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявив, что политики, высказывающие подобные идеи, опасны для общества, сообщает Le Parisien.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу недавних заявлений Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти о том, что Запад не должен исключать отправку войск на Украину, политик заявил, что его коллегам «нужно подлечиться».

«Те, кто придерживается такой точки зрения и говорит об этом так, будто это что-то нормальное (и это относится как к Макрону, так и к Монти), являются опасными», — уверен вице-премьер. «Если они так хотят воевать, то пусть едут на Украину хоть завтра, их там ждут», — добавил он.

В марте Сальвини уже высказывался на тему отправки войск: тогда политик обвинил французского лидера в том, что тот «представляет опасность для нашей страны и нашего континента», напоминает издание.