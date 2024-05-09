Le Parisien: «спасались от мобилизации» — из реки Тисы достали тела трёх украинцев

В начале недели украинские пограничники выловили тела трёх мужчин из реки Тисы на границе с Молдавией. Самому молодому из них было 20 лет. Как сообщает Le Parisien, таким образом украинцы уже не в первый раз пытаются бежать из страны, скрываясь от военного призыва. Сегодня «их страх усиливается»: до вступления в силу нового закона о мобилизации осталось чуть больше недели.

Тела трёх мужчин, которые пытались покинуть Украину, в начале недели были выловлены из Тисы — реки на границе с Румынией, которой часто пользуются украинцы, «спасающиеся от военной мобилизации». Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на украинскую пограничную службу.

Сегодня на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, а дезертирам грозит до двенадцати лет тюрьмы. Однако, как отмечает издание, это не останавливает украинцев от смертельного риска в страхе быть призванными на фронт. «И этот страх усиливается, поскольку до вступления в силу нового закона, который позволит мобилизовать больше солдат, осталось около десяти дней», — подчёркивает Le Parisien.

Двое из трёх погибших — молодые люди 20 и 28 лет, личность третьего пока не установлена. По словам сотрудников пограничной службы, Тиса — крайне опасная и сложная для пересечения река, однако эти предупреждения продолжают игнорироваться как отчаявшимися призывниками, так и «жадными до незаконных доходов преступниками», которые предлагают переправиться через неё.

18 мая на Украине вступает в силу новый противоречивый закон о военной мобилизации. Он ужесточает наказания для тех, кто пытается уклониться от призыва, а сроки демобилизации солдат в нём и вовсе не прописаны, отмечает издание.