Economist: пользуясь неразберихой в стране, украинцы прячут свои доходы от государства
С начала конфликта экономика Украины сократилась на четверть. Но разрушительные последствия боёв — не единственная причина снижения налоговых поступлений. Бизнесмены используют царящий в стране хаос, чтобы уклониться от выплаты налогов. Проблема особенно остро стоит в сельскохозяйственном секторе, который до 2022 года приносил Киеву около 40% экспортных доходов, пишет The Economist.
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