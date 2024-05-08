Economist: пользуясь неразберихой в стране, украинцы прячут свои доходы от государства

Украинский бизнес использует различные лазейки, чтобы уходить от уплаты налогов. Проблема особенно остро стоит в сельском хозяйстве, которое до конфликта приносило Киеву внушительную прибыль, пишет The Economist.

С начала конфликта экономика Украины сократилась на четверть. Но разрушительные последствия боёв — не единственная причина снижения налоговых поступлений. Бизнесмены используют царящий в стране хаос, чтобы уклониться от выплаты налогов. Проблема особенно остро стоит в сельскохозяйственном секторе, который до 2022 года приносил Киеву около 40% экспортных доходов, пишет The Economist.

По словам издания, некоторые махинации с «чёрным зерном» происходят в небольших масштабах. Вероятно, десятая часть сомнительных сделок осуществляется посредством бартера и наличных расчётов, что позволяет легко скрыть транзакции от налоговиков.

В прифронтовых районах некоторые фермеры используют ещё одну тактику. Они занижают реальный объём урожая, утверждая, что их поля не годятся для обработки из-за неразорвавшихся мин или снарядов, отмечается в статье.

Но более серьёзная проблема связана с использованием экспорта зерна для уклонения от контроля за движением капитала. Фермеры подделывают документы, чтобы сделать вид, что зерно, которое они продают, является законным и облагаемым налогом, или занизить доходы при продаже за границу, прежде чем перевести выручку в иностранный банк, поясняет издание.

Иногда бизнесмены также продают зерно по низкой цене иностранным компаниям, часто расположенными в Турции или Румынии, с которыми вступают в сговор или которыми тайно владеют. Выручка от таких сделок возвращается на Украину, но деньги от последующей перепродажи по более высокой цене оседают за рубежом, обращает внимание The Economist.