Welt: у немцев недобор клубники из-за отказа украинцев работать на полях

Немецкие фермеры традиционно нанимали дополнительных работников из Восточной Европы на время сбора урожая. Но сейчас они жалуются, что невозможно найти кандидатов, так как высокие пособия отбили желание работать как у немцев, так и у беженцев. В репортаже Die Welt владелица клубничной фермы в Нижней Саксонии констатирует, что, например, украинские беженцы просто отказываются работать, когда слышат о минимальной оплате труда.

МАКС ОППЕЛЬ, ведущий Die Welt: От электромобилей к начавшемуся сезону сбора урожая клубники в 2024-м. Чтобы собрать урожай, многие работающие в полях приезжают из Восточной Европы. Они закрывают существующие пробелы, поскольку немецких сборщиков урожая можно встретить всё реже. Однако сегодня общегражданское пособие, похоже, удерживает многих людей от работ. И это не предрассудок, а реальность многих ферм, как показывает наш пример с (фермы. — ИноТВ) Вемпе в Нижней Саксонии.

Когда звонит телефон, Лиана Вемпе надеется на кандидата на другом конце линии. У хозяйки клубничной фермы сейчас середина сезона сбора урожая, но, несмотря на напряжённую работу в поле, у неё нет недостатка в помощниках. Проблема в том, чтобы урожай ягод довести до покупателя.

ЛИАНА ВЕМПЕ, владелица фермы: У меня скорее возникают проблемы с продажами в фермерском магазине и да, с привлечением персонала из Германии. Особенно в будние дни мы рады предложить постоянные должности, на 20 или 30 часов, но даже такое неохотно принимается.

По мнению Лианы Вемпе, общегражданское пособие может быть частью проблемы, поскольку работа за минимальную заработную плату больше не кажется некоторым людям привлекательным образом жизни. Ни для безработных немцев, ни для украинских беженцев, которые благодаря особому статусу защиты сразу получают общегражданское пособие после прибытия в Германию.

ЛИАНА ВЕМПЕ: Да, действительно, есть безработные, которые говорят: «Зачем мне каждый день ходить на работу, если я и так получаю свои деньги»? Но мне также звонили люди с Украины и задавали вопросы. И когда я говорила, что они заработают 12,41 евро нетто* (в час. — ИноТВ), они говорили, что это слишком мало, за такую плату они вообще бы не приехали.

Для предпринимательницы очевидно, что политики должны усилить давление и создать новые стимулы, чтобы работа снова стала привлекательной для людей.

Дата выхода в эфир 05 мая 2024 года.

* Зарплата нетто — это сумма, которую работник получает на руки после вычета всех взносов и налогов (прим. ИноТВ).