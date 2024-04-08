Tichys Einblick: в Германии отмечается небывалый рост преступности — особенно среди мигрантов

Полицейская статистика Германии за 2023 год показывает резкий рост насильственных преступлений в стране, достигший самого высокого уровня за последние 15 лет, пишет Tichys Einblick. Наиболее значительно увеличилось число правонарушений, совершённых иностранцами и иммигрантами, и эта проблема всё чаще выходит на передний план, несмотря на все попытки властей преуменьшить её масштабы.

Во вторник глава МВД Германии Нэнси Фезер представит полицейскую статистику преступлений за 2023 год. Цифры заставляют обратить внимание на резкий рост насильственных преступлений, среди которых особенно выделяются правонарушения, осуществлённые иностранцами и иммигрантами, пишет Tichys Einblick. Политики пытаются замять проблему, но иммиграция всё чаще выходит на первый план.

Неделю назад в сводках лидировал Берлин. В немецкой столице наблюдается резкий рост преступности, которая уже и без того находилась на высоком уровне. При этом присутствует явная тенденция к «ожесточению», особенно в общественных местах, где число опасных и тяжких телесных повреждений выросло на 17,5%. Число грабежей, краж, нападений и сексуальных преступлений, в частности, значительно растёт уже второй год подряд.

Некоторым землям Германии уже не удалось избежать в отчётах констатации значительного роста преступности среди иностранцев. В Баварии этот показатель составляет 40%, в Северном Рейне — Вестфалии — 35%.

Примечательно, что число подозреваемых в стране выросло на 7,3% — до 2,2 млн, а число иностранных подозреваемых увеличилось на целых 17,8%. При этом почти половина из них являются «путешествующими преступниками», то есть членами банд, которые часто приезжают из Восточной и Юго-Восточной Европы, но вполне могут иметь свои основные базы в других местах — возможно, в городских центрах Германии. Число несанкционированных въездов в страну также стремительно возросло — на 40,4%.

Рост насильственных преступлений по всей Германии достиг самого высокого уровня за последние 15 лет, что противоречит тенденции к снижению уровня правонарушений, которая наблюдалась уже несколько десятилетий.

Наиболее значительный рост произошёл в группе так называемых иммигрантов, куда входят нелегальные иммигранты, просители убежища и признанные беженцы: насильственные преступления в этой группе выросли предположительно на 20,3%. Немалое количество нападений было совершено в центрах для беженцев. Однако, по мнению полиции, большую проблему с преступностью среди иностранцев представляют не «люди, живущие в Берлине», а «банды, кочующие по стране».