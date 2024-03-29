Nya Dagbladet: в Швеции выросло число преступлений со смертельным исходом

В Швеции продолжается рост числа преступлений с летальным исходом. По данным правоохранительных органов страны, количество убийств в прошлом году выросло по сравнению с 2022 годом. Особенно много жертв среди несовершеннолетних, сообщает Nya Dagbladet.

В Швеции в 2023 году было зарегистрировано 488 дел об умышленных и непредумышленных убийствах, а также детоубийствах. Большая часть заведённых дел касалась самоубийств, несчастных случаев или естественных причин смерти. Всего в Швеции был выявлен 121 случай насилия со смертельным исходом, что на пять инцидентов больше, чем в 2022 году, сообщает Nya Dagbladet со ссылкой на статистические данные Национального совета Швеции по предупреждению преступности.

В 88 случаях жертвами стали мужчины, что на пять случаев меньше, чем годом ранее. Остальные 33 пострадавших были женщины, что означает увеличение на 10 человек. В 104 случаях жертвы были совершеннолетними, что на четыре человека меньше, чем в 2022 году. Кроме того, 17 случаев касались жертв моложе 18 лет, что на девять больше, чем годом ранее. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, по сравнению с 2022 годом, в прошлом году жертвами смертельного насилия стало больше несовершеннолетних и женщин.

В какой-то степени это стало результатом бандитских разборок, в ходе которых пострадали перечисленные группы лиц. Что касается бытовых случаев, то эта цифра достигла 10 человек (все — женщины), что соответствует уровню 2022 года. Огнестрельное оружие было наиболее распространённым методом расправы и применялось в 53 случаях, и в 41 случае было использовано холодное оружие.