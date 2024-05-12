Новые правила мобилизации означают, что в ближайшее время на фронт отправятся представители украинской молодёжи, которые, по их собственным признаниям, совершенно неготовы к участию в военных действиях, пишет The Daily Telegraph. Более того, большинство украинцев скептически относятся к перспективам ВСУ в рамках конфликта, сомневаясь в возможности победы Украины.

Для украинских военкоматов район Подол, вероятно, является не самым очевидным местом для поиска новобранцев: в этом районе Киева модная молодёжь разъезжает на электромобилях, обсуждает в барах технологические стартапы и пьёт крафтовый эль. Как отмечает The Daily Telegraph, когда ВСУ жалуются, что украинское общество забыло о них, вероятно, именно это они и имеют в виду.

Тем не менее, даже для представителей поколения Z военные действия оказались не за горами: в апреле Зеленский подписал пакет поправок, согласно которым возраст подлежащих мобилизации мужчин снизился с 27 до 25 лет. И, как откровенно признаются 25-летние завсегдатаи Подола, они чувствуют себя совершенно неподготовленными к этому.

«Я не считаю себя подходящим человеком для войны, мне даже не нравится думать о причинении вреда животным, не говоря уже о других людях», — рассказал в беседе с изданием 25-летний студент Антон.

The Daily Telegraph отмечает, что прошло то время, когда в военкоматах собирались очереди из добровольцев. Сейчас украинцы скептически относятся к перспективам ВСУ в рамках конфликта, считая его «нескончаемой мясорубкой, в которой Украина, возможно, никогда не победит из-за вялой поддержке Запада».

«Отчасти я не хочу служить из-за плохого командования и нехватки боеприпасов, но также я не хочу умирать напрасно», — заявил в беседе с изданием 32-летний отец двоих детей Евгений.

Перед лицом подобной перспективы многие молодые украинцы, не желающие служить, предпочитают бежать из страны. «Либо Европа и свобода, либо меня отправят на войну», — рассказал 22-летний Дэниел, который вместе с приятелем планировал сесть на поезд до Западной Украины, где они планировали тайно переправиться через румынскую границу.