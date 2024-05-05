N-TV: удивительно, но на Украине не осуждают уклонистов, бежавших от службы в ВСУ

Мобилизация и бегство от неё — одна из главных тем для разговоров на Украине. Корреспондент немецкого N-TV отмечает, что «на удивление» мало людей, которые прямо осуждают уклонистов. По его мнению, это связано с тем, что украинцы уже хорошо поняли, что служба в ВСУ — это прежде всего шанс умереть. Уже у почти каждого украинца есть или родственник, или знакомый, погибший на фронте.

Католический епископ Одессы призвал годных к военной службе соотечественников, бежавших в Германию, вернуться и воевать. Как общественность относится к этому? И к тому факту, что так много мужчин избегают призыва?

ЮРГЕН ВАЙХЕР, корреспондент N-TV в Одессе: Эта тема — военная обязанность и, да, бегство от военной обязанности за границу, действительно очень эмоционально и интенсивно обсуждается на Украине. Но на удивление, согласно опросам, большинство людей понимают положение молодых людей, пытающихся сбежать за границу.

Обычно от них не отмахиваются, как от трусов или уклонистов, потому что люди на Украине знают, что такое война. Люди часто имеют в своём кругу знакомых или кругу родственников молодого человека, уже погибшего на войне. И именно поэтому проводят разграничение тут, и очень деликатно относятся к этой теме.

И поскольку это так чувствительно, то правительство теперь скорректировало правила. В качестве первого шага фактически существует требование о регистрации для мужчин от 18 до 25 лет. Если, например, они ездят в трамвае и находятся на улице, им действительно нужно иметь при себе документ о том, что они в органах власти встали на воинский учёт. Но быть призванным на военную службу можно только с 25 лет после нескольких месяцев обучения. После этого действительно можно будет отправить на фронт.

А что такое военная служба и почему общество относится к ней с такой чуткостью и пониманием, можно увидеть, например, здесь. Каждый из этих флажков здесь, в центре Одессы, возле этого памятника символизирует павшего юношу, причём это только родом из Одессы. А если мы были бы, например, в Киеве, то там стоит стена с тысячами паспортных фотографий молодых людей, погибших на войне. То есть быть солдатом на Украине на самом деле означает подвергать себя риску погибнуть в войне против России. И поэтому здесь, на Украине, это обсуждается очень и очень чутко и с полным пониманием.

Дата выхода в эфир 03 мая 2024 года.