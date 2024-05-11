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Das Erste: министр развития Германии поехала на Украину, чтобы показать, что бюджет её ведомства нельзя сокращать

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Немецкий министр развития Свенья Шульце посетила Украину, преследуя две цели, отмечает телеканал Das Erste. Во-первых, с помощью этой поездки она подчеркнула, что Германия помогает восстановлению страны и её разрушенной инфраструктуры. Во-вторых, тем самым Шульце дала понять министру финансов Линднеру, что её ведомству для этого нужны деньги, поэтому сокращать его бюджет нельзя.
Das Erste: министр развития Германии поехала на Украину, чтобы показать, что бюджет её ведомства нельзя сокращать
AP

Своей поездкой на Украину немецкий министр развития Шульце подаёт два сигнала, отмечает Das Erste. С одной стороны, о том, что Германия помогает стране с восстановлением. С другой, что на это нужны деньги. Это сигнал министру финансов Линднеру: по этой причине бюджет её ведомства нельзя урезать. Визит Шульце на Украину омрачён надвигающимся бюджетным спором с министром финансов Германии, который призывает коллег реализовать программу жёсткой экономии для бюджета 2025 года.

Свенья Шульце хочет помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины: €45 млн пойдут на ремонт повреждённых участков украинской энергосистемы и модернизацию линий электропередач. Но имеет ли смысл инвестировать в инфраструктуру, которую продолжает разрушать Россия? Да, уверена Шульце, потому что украинцы строят по новой стратегии: «Гораздо сложнее уничтожить децентрализованные структуры, то есть децентрализованные ветряные турбины, солнечные электростанции — Украина сейчас построила их очень много».

Восстановление — центральная тема поездки Шульце, и она таит в себе дилемму: около одиннадцати миллионов украинцев находятся на линии фронта, переехали внутри страны или бежали за границу, и поэтому их не хватает для ремонтных работ. Поэтому для Шульце вопрос не только в деньгах и оружии: «Здесь нужны квалифицированные работники, чтобы восстановить электричество, чтобы вода текла и чтобы люди могли продолжать свою жизнь. Врачи и электрики здесь не менее важны, чем танки».

Поэтому сотрудничество между Германией и Украиной также направлено на подготовку кадров в стране: новых ремесленников, инженеров, электриков. А поездка министра развития — это, прежде всего, подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине в июне.

Для Шульце и её министерства требования Линднера по экономии означают, что вместо €12,2 млрд на следующий год ведомство получит только €9,9 млрд. Для того чтобы продолжать помогать Украине, министерству придётся принимать различные меры — организовывать партнёрство немецких и украинских больниц, восстановление энергетической инфраструктуры и поддержку внутренне перемещённых лиц в стране.

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