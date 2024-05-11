Das Erste: министр развития Германии поехала на Украину, чтобы показать, что бюджет её ведомства нельзя сокращать

Немецкий министр развития Свенья Шульце посетила Украину, преследуя две цели, отмечает телеканал Das Erste. Во-первых, с помощью этой поездки она подчеркнула, что Германия помогает восстановлению страны и её разрушенной инфраструктуры. Во-вторых, тем самым Шульце дала понять министру финансов Линднеру, что её ведомству для этого нужны деньги, поэтому сокращать его бюджет нельзя.

Своей поездкой на Украину немецкий министр развития Шульце подаёт два сигнала, отмечает Das Erste. С одной стороны, о том, что Германия помогает стране с восстановлением. С другой, что на это нужны деньги. Это сигнал министру финансов Линднеру: по этой причине бюджет её ведомства нельзя урезать. Визит Шульце на Украину омрачён надвигающимся бюджетным спором с министром финансов Германии, который призывает коллег реализовать программу жёсткой экономии для бюджета 2025 года.

Свенья Шульце хочет помочь восстановить энергетическую инфраструктуру Украины: €45 млн пойдут на ремонт повреждённых участков украинской энергосистемы и модернизацию линий электропередач. Но имеет ли смысл инвестировать в инфраструктуру, которую продолжает разрушать Россия? Да, уверена Шульце, потому что украинцы строят по новой стратегии: «Гораздо сложнее уничтожить децентрализованные структуры, то есть децентрализованные ветряные турбины, солнечные электростанции — Украина сейчас построила их очень много».

Восстановление — центральная тема поездки Шульце, и она таит в себе дилемму: около одиннадцати миллионов украинцев находятся на линии фронта, переехали внутри страны или бежали за границу, и поэтому их не хватает для ремонтных работ. Поэтому для Шульце вопрос не только в деньгах и оружии: «Здесь нужны квалифицированные работники, чтобы восстановить электричество, чтобы вода текла и чтобы люди могли продолжать свою жизнь. Врачи и электрики здесь не менее важны, чем танки».

Поэтому сотрудничество между Германией и Украиной также направлено на подготовку кадров в стране: новых ремесленников, инженеров, электриков. А поездка министра развития — это, прежде всего, подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине в июне.

Для Шульце и её министерства требования Линднера по экономии означают, что вместо €12,2 млрд на следующий год ведомство получит только €9,9 млрд. Для того чтобы продолжать помогать Украине, министерству придётся принимать различные меры — организовывать партнёрство немецких и украинских больниц, восстановление энергетической инфраструктуры и поддержку внутренне перемещённых лиц в стране.