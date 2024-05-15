FAZ: без НАТО Киев ждёт «медленный крах» — западные политики торопятся затащить Украину в альянс

На фоне поражений под Харьковом глава офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-генсек НАТО опубликовали призыв к альянсу с требованием начать переговоры о членстве Украины. По их мнению, только это способно остановить конфликт. Frankfurter Allgemeine указывает, что документ подписали другие западные политики-отставники: Клинтон, Джонсон, Квасьневский и другие.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Копенгагене «концепт», который должен помочь победить Киеву в конфликте с Москвой. Frankfurter Allgemeine сообщает, что в документе предлагается начать переговоры о вступлении Украины в НАТО уже в этом году и вне зависимости от исхода и окончания боевых действий принять Украину в НАТО не позднее 2028 года. И Ермак, и Фог Расмуссен уверены, что отсутствие ясных перспектив членства в альянсе «ведёт к медленному краху Украины».

Соавторами документа являются и другие западные политики-отставники: экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский. От Германии призыв подписал бывший генерал-лейтенант и заместитель генсека НАТО Хайнрих Браус. Кроме требования к НАТО начать переговоры, «концепт» содержит и другие меры.

«Страны-союзники должны увеличить свою помощь до 0,25 процента от своего ВВП», ПВО НАТО должно защищать Западную Украину, «Союзники должны предоставить замороженные за рубежом российские государственные активы на сумму 278 миллиардов евро для поддержки страны», всё доступное оружие должно быть предоставлено Киеву, ввод войск НАТО на территорию Украины и флота — в Чёрное море также не должны исключаться.

«Недавние задержки с военной помощью и «нерешительность относительно сроков приглашения Украины в НАТО» подтвердили уверенность Москвы в том, что она может просто «переждать» Украину и её союзников», — цитирует документ Frankfurter Allgemeine. Поэтому «только «надёжная перспектива членства в НАТО» может убедить Россию в том, что продолжение боевых действий ни к чему не приведёт». Немецкая газета указывает, что документ появился во время визита — вызванного продолжающимся успешным наступлением российских войск под Харьковом — в Киев Энтони Блинкена.