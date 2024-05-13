Newsweek: вслед за Польшей и Швеция заявила о готовности принять американское ядерное оружие

Глава правительства Швеции считает возможным хранение ядерного оружия США на территории страны. Он допускает создание в Швеции инфраструктуры для его хранения, само прибытие ядерного оружия, по его словам, может состояться только после начала войны. Newsweek сообщает, что это уже второй политик в Европе, сделавший подобные заявления и обосновывающий свою позицию необходимостью противостоянием России.

«Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна будет открыта для размещения американского ядерного оружия», — сообщает Newsweek. Политик подчёркивает, что американское ядерное оружие прибудет в страну, только если страна вступит в войну. «Размещение ядерного оружия не будет разрешено в мирное время».

Свою позицию политик объясняет тем, что «демократические страны должны быть в состоянии защитить себя от стран, которые могут угрожать нам ядерным оружием». Кристерссон также подчеркнул, «что для стран НАТО важно иметь возможность доступа к ядерному оружию, пока оно есть у таких стран, как Россия».

Кристерссон рассчитывает в ближайшее время заключить с США военное соглашение, которое даст американцам доступ к военным базам и позволит хранить там оружие. Одновременно в стране есть и группы, выступающие против этого, добивающиеся принципиального запрета ядерного оружия в Швеции.

Американский журнал напоминает, что всего несколько недель назад президент Польши Анджей Дуда также высказался за размещение в своей стране американского ядерного оружия, для укрепления безопасность НАТО «на своём восточном фланге, граничащем с Россией». Россия же, в свою очередь, предупреждала ещё в 2022 году, что в случае вступления Финляндии и Швеции тоже может разместить ядерное оружие в балтийском регионе.