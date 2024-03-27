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Samnytt: жители Швеции не верят, что в их стране есть демократия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Швеция всегда находилась в центре первенства за право называться самой демократической страной в мире. Именно такой имидж страны продвигают шведские политики, приписывая себе её заслуги. Однако более половины населения королевства не верит, что они живут при настоящей демократии, пишет Samnytt.
Samnytt: жители Швеции не верят, что в их стране есть демократия
AP
Недавний опрос исследовательской компании Novus показал, что меньшая часть жителей Швеции (45%) считают, что у них есть возможность влиять на социальное развитие и быть вовлечёнными в процессы принятия важных решений о будущем страны, сообщает издание Samnytt. В исследовании общественного мнения, которое проводилось посредством онлайн-анкетирования случайно выбранных респондентов, приняло участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 84 лет.
 
В результате опроса выяснилось, что более трети шведов (37%) боятся вмешиваться в политическую жизнь из-за страха негативных последствий, репрессий, оскорблений, ненависти и многого другого, если они выразят «неправильное» мнение. Лишь каждый четвёртый швед (26%) верит, что Швеция развивается в лучшую сторону, тогда как большая часть населения (36%) убеждена в обратном.
 
В последние годы в Скандинавии всё чаще обсуждается так называемое «деплатформирование и культура отмены. Многие в Швеции замечают, что их мнение подвергают цензуре и заставляют молчать в ходе публичных дебатов: не разрешают выступать в официальных СМИ и ограничивают доступ в социальные сети. Каждый третий опрошенный (34%) не чувствует себя в безопасности, выражая своё мнение в интернете. Лишь каждый пятый (22%), напротив, считает, что в Швеции можно свободно выражать мнение в социальных сетях.
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Samnytt Швеция Европа
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