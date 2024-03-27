Samnytt: жители Швеции не верят, что в их стране есть демократия

Швеция всегда находилась в центре первенства за право называться самой демократической страной в мире. Именно такой имидж страны продвигают шведские политики, приписывая себе её заслуги. Однако более половины населения королевства не верит, что они живут при настоящей демократии, пишет Samnytt.
Недавний опрос исследовательской компании Novus показал, что меньшая часть жителей Швеции (45%) считают, что у них есть возможность влиять на социальное развитие и быть вовлечёнными в процессы принятия важных решений о будущем страны, сообщает издание Samnytt. В исследовании общественного мнения, которое проводилось посредством онлайн-анкетирования случайно выбранных респондентов, приняло участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 84 лет.
В результате опроса выяснилось, что более трети шведов (37%) боятся вмешиваться в политическую жизнь из-за страха негативных последствий, репрессий, оскорблений, ненависти и многого другого, если они выразят «неправильное» мнение. Лишь каждый четвёртый швед (26%) верит, что Швеция развивается в лучшую сторону, тогда как большая часть населения (36%) убеждена в обратном.
В последние годы в Скандинавии всё чаще обсуждается так называемое «деплатформирование и культура отмены. Многие в Швеции замечают, что их мнение подвергают цензуре и заставляют молчать в ходе публичных дебатов: не разрешают выступать в официальных СМИ и ограничивают доступ в социальные сети. Каждый третий опрошенный (34%) не чувствует себя в безопасности, выражая своё мнение в интернете. Лишь каждый пятый (22%), напротив, считает, что в Швеции можно свободно выражать мнение в социальных сетях.
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