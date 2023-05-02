Aftonbladet: шведский политик сравнил членство в ЕС со «смирительной рубашкой»

Лидер ультраправой партии «Шведские демократы» Йимми Окессон предупредил о последствиях растущего влияния Евросоюза на Швецию. Как он пишет в статье, которую опубликовала газета Aftonbladet, в недалёком будущем выборы в стране потеряют всякий смысл, поскольку львиная доля решений всё чаще принимается в Брюсселе. В этой связи политик предлагает соотечественникам подумать над целесообразностью пребывания в ЕС.

«Шведские демократы» (SD) уже давно являются ярыми противниками Евросоюза и выступали против того, что они называют «надгосударственностью» по отношению к государствам-членам. В своей статье в газете Aftonbladet лидер политической партии Йимми Окессон называет развитие событий «зловещим» и пишет, что они движутся в «неправильном» направлении.

В этой связи Окессон призывает оценить последствия членства в ЕС, которое он сравнил со «смирительной рубашкой», и ограничить влияние законодательства Брюсселя на Швецию. «С растущим числом элементов далекоидущей символической политики членство в Евросоюзе начинает опасно походить на смирительную рубашку, которую мы просто-напросто должны послушно принять», — пишет он в статье издания Aftonbladet.

По словам Окессона, Швеция отказалась от значительной части своего права на самоопределение. Кроме того, политик считает, что шведы слишком слабо представлены в структурах Евросоюза, для того чтобы иметь возможность влиять на что-либо. «Это означает, что немецкие, польские или французские политики могут на практике решать, какую машину вам будет позволено купить, насколько дорогим будет бензин или какие деревья вам будет разрешено срубить на вашей собственной земле», — отмечает лидер «Шведских демократов» на страницах Aftonbladet.

Лидер SD также пишет, что политики и бюрократы в других странах оказывают «большее влияние на шведское законодательство, чем он сам и его избранные народом коллеги в шведском парламенте». По мнению Окессона, в русле такого развития событий воля народа, которая находит отражение в результатах парламентских выборов, будет становиться всё менее актуальной, а всеобщие выборы в Швеции скоро не будут иметь никакого значения для развития страны.

Окессон считает, что интересы Швеции должны быть поставлены на первое место и что членство Швеции в ЕС должно быть проанализировано. Он убеждён, что основная миссия Евросоюза должна быть сосредоточена на торговом сотрудничестве между государствами-членами. Тем не менее политик-националист уверен, что наивно надеяться на какие-то серьёзные изменения в ближайшем будущем. По мнению лидера SD, на сегодняшний день есть веские причины, чтобы по-настоящему оценить последствия членства Швеции в Евросоюзе, завершает Aftonbladet.