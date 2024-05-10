SRF: «Евровидение» переживает кризис из-за геополитики на фоне разлада в шведском обществе

Песенный конкурс «Евровидение», который сейчас проходит в Мальмё, ещё никогда не проводился в такой угнетённой атмосфере, отмечает швейцарский телеканал SRF. Как поясняют эксперты, это отчасти связано с геополитикой: в городе постоянно проходят протесты против участия Израиля. Кроме того, шведское общество поляризовано и сомневается в самом себе, потому что столкнулось с ранее неизвестными для него проблемами.

Нынешний песенный конкурс «Евровидение» в Мальмё проходит «под очень плохой звездой», рассказал в интервью SRF эксперт Ирвинг Вольтер. «Я никогда не испытывал такой подавленной атмосферы на конкурсе песни «Евровидение», — подчеркнул он. По мнению Вольтера, этому способствует не только геополитика: «Поляризация в социальных сетях также отравляет климат».

Война между Израилем и ХАМАС — главная тема в Мальмё в эти дни. Демонстрации против участия Израиля в конкурсе проходят почти ежедневно прямо у отгороженного городка конкурса, где действуют строгие меры безопасности. По мнению шведского историка культуры Андреаса Эннерфорса, для протестов есть свои причины: в Мальмё, живёт много людей с палестинскими корнями.

Исследователь также отмечает глубокую неуверенность в самой Швеции: «Сейчас мы боремся с проблемами, которые, как мы думали, существуют только в других странах». Он поясняет, что нынешние сомнения шведов ещё больше подогреваются иностранными дезинформационными кампаниями.

На протяжении последних пятидесяти лет песенный конкурс «Евровидение» являлся флагманом скандинавских стран, с тех пор как победу одержала шведская музыкальная группа ABBA. Сейчас геополитика и поляризация внутри Швеции способствуют, возможно, самому большому кризису музыкального конкурса, который с 1956 года организует Европейский вещательный союз.