NBC: «Мы не остановимся, мы не успокоимся!» — против студенческих волнений в США начали применять полицию

В США не стихают студенческие протесты против поддержки Израиля и его войны с Палестиной, сообщает NBC News. На минувших выходных в Лос-Анджелесе пришлось вызывать полицию для разгона палаточного лагеря студентов, но они всё равно обещали вернуться и продолжить протестовать. Многие вузы отменяют выпускные вечера, иные же — усиливают меры безопасности.

Сейчас вузы по всей стране столкнулись с акциями протеста.

ТОЛПА: Палестина будет жить всегда!

До рассвета в Южно-Калифорнийском университете сотрудники полиции разогнали вот этот палаточный лагерь. Протестующие ушли по своей воле. Никто не был задержан.

ТОЛПА: Свободу, свободу, свободу Палестине!

Участники акции протеста в поддержку Палестины требуют прекращения огня и призывают учебное заведение к дивестированию Израиля. Официальные представители университета заявили, что позвонили в полицию примерно через 12 часов после того, как предупредили протестующих о том, что размещение палаточного лагеря — это нарушение «политики университета и закона» и что протестующим грозит арест.



ЭЙДРИАН БРОДДУС, корреспондент NBC: Когда полиция Лос-Анджелеса выгнала студентов с центральной территории университета, те заблокировали движение на вот этой главной улице города и скандировали, что «им всё равно — они вернутся».

В Университете Вирджинии в городе Шарлотсвилл при попытке разогнать палаточный лагерь между участниками акции протеста и полицией начались столкновения. По сообщениям вуза, по меньшей мере 25 человек было задержано за незаконное вторжение. Акция протеста затронула не только университеты: так, в Чикагском институте искусств было задержано 68 человек, которым были предъявлены обвинения за незаконное вторжение. Теперь администрации учебных заведений по всей Америке пытаются решить, менять ли планы проведения выпускных.

СТУДЕНТЫ НА ВЫПУКНОМ: Разоблачение, дивестиции. Мы не остановимся, мы не успокоимся.

Вчера в городе Энн-Арбор около 75 протестующих сорвали начало церемонии вручения дипломов в Университете штата Мичиган. Демонстранты скандировали лозунги, пока их не попросили уйти.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНИК: У них есть право протестовать.

ВТОРОЙ ВЫПУСКНИК, ДЖЕЙКОБ ДЖОНСОН: Многие тут — те, кто был школьниками выпускных классов старшей школы, чьи выпускные пришлись на эпидемию COVID-19. Так что тогда у них всё сорвалось. А теперь это!

Некоторые университеты, такие как Южно-Калифорнийский университет, отменили основную выпускную церемонию, в то время как остальные усилили меры безопасности.



ХАЛЛИ ДЖЕКСОН, ведущая NBC News: Эйдриан с нами на связи из Южно-Калифорнийского университета. Эйдриан, студенческий городок вновь открыл двери?

ЭЙДРИАН БРОДДУС: Халли, он действительно вновь открывает двери для студентов и преподавателей с действующими пропусками в преддверии итоговых экзаменов, которые пройдут на этой неделе. Между тем по всей стране по мере того, как проходят выпускные, волонтёров — сотрудников университетов учат, какие меры лучше принимать для снятия напряжения в случае нарушений правопорядка.



Дата публикации 06 мая 2024 года.