Украина может потерпеть поражение в рамках конфликта в стране в течение трёх месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По словам Шаффера, российские силы добились огромного успеха, в то время как США не могут согласовать свои усилия по оказанию помощи Украине.

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик Вооружённых сил США: Джо Байден всегда принимал неправильные внешнеполитические решения. И поэтому на данный момент, учитывая, что помощь поступает не синхронизировано, учитывая, что не было никаких согласованных усилий по объединению помощи, которую мы направляем им, в соответствии со стратегией, которая бы действительно что-то дала. Так что в итоге мы, — я пытаюсь быть реалистом, — вероятно, примерно уже через три месяца увидим падение Киева.





Я думаю, что русские сейчас выстраиваются вокруг Харькова. Судья, они добились огромного прогресса в Харькове за последние пять дней, потому что военные барьеры, которые должны были замедлить их продвижение, так и не были построены из-за коррупции. Так что да, мы выделили им все эти средства, чтобы они построили барьеры…

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: Как они называют эти куски цемента, которые имеют форму пирамиды? Зубы тигра, или как-то так.

ТОНИ ШАФФЕР: «Зубы тигра», да, мы используем такой термин.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Полковник Макгрегор прислал мне фотографию сотен этих барьеров, валяющихся на обочине дороги. Их даже не установили! Мы заплатили за них, мы их купили, а они даже не были установлены, не было даже попытки их использовать!

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.