Das Erste: Путина в Китае встречают с размахом, и это не случайно

Свой первый визит после нового вступления в должность президент России совершает в Китай — и в этом нет ничего удивительного, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Москва и Пекин значительно расширили своё сотрудничество после начала спецоперации на Украине. Объёмы торговли между Россией и Китаем в прошлом году достигли рекордных показателей. Также страны развивают связи в сферах высоких технологий, космоса, атомной энергетики, искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии.

Владимира Путина редко принимают за рубежом с такой помпой, как в Пекине, отмечает немецкий телеканал Das Erste. По мнению экспертов, нет ничего удивительного в том, что в начале своего пятого президентского срока он первым делом поехал именно в Китай: Си также в первую очередь приехал в Москву в начале своего третьего срока в прошлом году.

Китай сейчас является самым важным партнёром России в мире. Российский экспорт сырья в Китай растёт. 40% российского импорта поступает из Китая. А валюта, которую Россия чаще всего использует во внешней торговле, — китайский юань.

Китай и Россия значительно расширили свои отношения после начала военной спецоперации на Украине более двух лет назад. Двусторонняя торговля значительно увеличилась, и в прошлом году её объём достиг рекордного значения, эквивалентного €220 млрд. Китай поставляет в Россию всё то, что многие демократические государства больше не продают, включая смартфоны и автомобили. Кроме того, Китай до сих пор не осудил СВО и поддержал Россию.

Не исключено, что глава российского государства также надеется получить от Китая военную поддержку, однако Пекин имеет возможность тщательно обдумать, что он будет поставлять России, а что нет. Есть вещи, которые он может не захотеть делать, чтобы не перешагивать установленные американцами красные линии.

В последнее время США неоднократно предостерегали Китай от дальнейшей активизации военного сотрудничества с Россией. Правительство США видит всё больше доказательств того, что Россия реорганизовала свою оружейную промышленность с помощью Китая. Так называемые товары двойного назначения из Китая используются на Украине — например, микрочипы, а также беспилотники.

Глава российского государства прибыл в Китай в составе делегации министров и представителей бизнеса. По словам Владимира Путина, цель визита — наладить более тесное сотрудничество в таких областях, как промышленность и высокие технологии, космос, атомная энергетика, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии.