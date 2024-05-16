Катастрофический момент для Киева: CNN о продвижении российских войск на харьковском направлении

Российские войска не просто делают успехи под Харьковом — они начали новое масштабное наступление на те части Украины, откуда их выбили два года назад, отмечает корреспондент СNN Ник Пейтон Уолш. Украинцы оказались не готовы к этому. Для Киева это катастрофический момент — это изменение хода конфликта, и помощь просто не может подоспеть достаточно оперативно, хотя для некоторых частей Украины для этого, возможно, уже слишком поздно.

По ситуации к северу от Харькова хочу прояснить контекст. Это не просто очередной активный участок фронта, где русские делают успехи — за последнюю неделю у них были очень значительные успехи и продвижение вперёд на востоке, — но в пятницу они фактически начали новое масштабное наступление со своей территории на те части Украины, откуда их выбили два года назад. И честно говоря, возвращение сюда удручает: два года назад здесь была линия фронта, а теперь всё это вновь потенциально под угрозой.



Русские вложили в это силы и ресурсы, украинцы оказались неготовыми. По пути сюда мы не проезжали мимо значительных фортификаций, но видели два места, где их в спешном порядке сооружают.



Ключевую роль в этой ситуации играет город Волчанск, находящийся близ границы. Мы были там, когда два года назад русских оттуда выбили, но теперь, похоже, они вернулись. По словам начальника местной полиции, в городе и окрестностях слышна стрельба, так что по самым оптимистичным для Киева данным, русские уже определённо находятся на окраинах города. В ВСУ заявляют, что за последние 24 часа перешли «на более выходные позиции» — это своего рода эвфемизм, означающий отступление.



Россия явно продвигается вперёд, имея в поле зрения и другие ключевые населённые пункты, один из которых, Липцы, может позволить им обстреливать Харьков — второй по величине город Украины. Напомню, там миллионы человек некоторое время чувствовали себя спокойно и могли вернуться к нормальной жизни, но сейчас городу грозят длительные обстрелы. В последние дни по нему наносились воздушные удары.



Итак, всё это результат того, что Россия, похоже, смогла собраться с ресурсами, перевести экономику на военные рельсы, восстановить живую силу и сосредоточиться, в то время как боевой дух Украины оказался подорван из-за полугодового ожидания этого пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Ещё в декабре говорили о том, что без него им конец. Им пришлось ждать пять или шесть месяцев. На передовой это привело к дефициту снарядов, необходимых, чтобы остановить российское продвижение. Украинцы оказались перед вопросом, на что пускать те малые средства, которые у них остались. И в ключевой момент — как сейчас, когда Россия ведёт совершенно новое наступление на другом направлении, — им приходится выбирать, куда отправлять войска, чтобы его сдержать. Помимо этого, мы видим продвижение России и на востоке.



Для Киева это, честно говоря, катастрофический момент, это изменение хода войны, что отразилось на решении Зеленского воздержаться от неотложных визитов к союзникам в предстоящие дни. Момент наступает очень серьёзный, и помощь просто не может подоспеть достаточно оперативно, если и не слишком поздно для некоторых частей Украины.



Материал предоставлен CNN.



Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.