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МЧС предупреждает о сильном ветре в ЯНАО

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МЧС предупреждает о сильном ветре в ЯНАО 21 мая.
МЧС предупреждает о сильном ветре в ЯНАО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 7 до 12 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС Ямала.

По данным ведомства, в Шурышкарском районе, на севере Надымского, Пуровского и Ямальского районов, а также в северо-западной части Тазовского района порывы ветра могут достигать от 15 до 17 м/с.

Ранее глава региона Дмитрий Артюхов рассказал о планах по обновлению дорог.

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