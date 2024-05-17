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На Ямале рассказали о планах по обновлению дорог

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На Ямале будет колоссальное обновление дорог, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
На Ямале рассказали о планах по обновлению дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

В первую очередь дорожное полотно будут менять в городах-юбилярах — Новом Уренгое и Ноябрьске.

«Остаётся большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время», — сказал Артюхов.

Всего отремонтируют 106 км ямальских дорог. Как уточнил Артюхов, за счёт дополнительного финансирования в города округа поступят 27 единиц техники и 16 тёплых остановок. 

Ранее на Ямале выбрали объекты благоустройства.

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