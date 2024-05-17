На Ямале рассказали о планах по обновлению дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
В первую очередь дорожное полотно будут менять в городах-юбилярах — Новом Уренгое и Ноябрьске.
«Остаётся большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время», — сказал Артюхов.
Всего отремонтируют 106 км ямальских дорог. Как уточнил Артюхов, за счёт дополнительного финансирования в города округа поступят 27 единиц техники и 16 тёплых остановок.
Ранее на Ямале выбрали объекты благоустройства.