На Ямале рассказали о планах по обновлению дорог

На Ямале будет колоссальное обновление дорог, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает «Ямал 1».

В первую очередь дорожное полотно будут менять в городах-юбилярах — Новом Уренгое и Ноябрьске.

«Остаётся большой фронт работы внутри наших муниципальных образований. Там люди пользуются дорогами ежедневно. Поэтому приняли решение дополнительно усилить дорожный сезон, который наступит в самое ближайшее время», — сказал Артюхов.

Всего отремонтируют 106 км ямальских дорог. Как уточнил Артюхов, за счёт дополнительного финансирования в города округа поступят 27 единиц техники и 16 тёплых остановок.

Ранее на Ямале выбрали объекты благоустройства.