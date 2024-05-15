На Ямале выбрали объекты благоустройства

Жители Ямала выбрали объекты благоустройства.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ямал вошёл в число регионов с наиболее высокой активностью в голосовании и был отмечен Минстроем России. Всего проголосовали 119 324 ямальца от 14 лет, что на 27 659 человек больше, чем в прошлом году», — сказано в сообщении правительства региона.

В следующем году новые общественные территории появятся в каждом муниципалитете. Однако в Тазовском районе и городе Губкинском жители смогли выбрать по две территории, поскольку их районы признаны самыми активными по итогам голосования прошлого года.

Ранее сообщалось, что для Ямала изготовят разборный мост для некрупных переправ.